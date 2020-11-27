2021新北猛男月曆登場！高顏質警消狂秀「大肌肌」　顧眼睛兼做公益

▲2021新北消防猛男月曆登場。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市消防局第13屆猛男月曆27日閃亮登場！據了解，此次猛男月曆由消防、警察及醫護共同拍攝，以消防團隊、安全城市、多元呈現為主題，各月份以「簡政便民」、「行動治理」、「智慧城市」打造新北市為安全城市。

由於今年適逢新北升格10週年，而月曆推出至今的內容及活動也呈現多元化發展，今年度則特別與警察局、觀光旅遊局及亞東紀念醫院等跨機關合作，代言人除了12名身材壯碩的消防人員之外，還有3名警察局霹靂小組、1名亞東醫院護理師。

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▲消防官陳鋐邦更帶著女兒一同亮相。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，其中2月的消防官陳鋐邦更帶著女兒一同亮相，5月的救護雙姝「義消陳佳玲、台大醫院護理師高語炘」，更是吸睛。整本月曆內容呈現消防、警察及護理人員豐富工作樣貌，以新北市政府團隊風格，呈現多種的工作樣貌，同心協力的正面形象。

此外，今年的猛男月曆也與超商合作，全台民眾包含離島都能在所在地訂購，預購時間自12月2日上午10點準時開賣，至12月15日止，每份299元，每賣出一份，就將捐贈100元給新北市好日子愛心大平台。

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