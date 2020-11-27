露營區偷拍正妹洗澡！高雄警扯辯：以為是老婆　妻「1句話」狠打臉

▲高雄陳姓員警到台中谷關露營時，竟偷拍人妻洗澡，遭檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

高雄市鳳山分局一名陳姓員警到台中谷關知名露營區露營時，竟在浴室偷拍一名正在洗澡的林姓人妻。當時林女偶然抬頭發現手機嚇得大叫，而林女丈夫聞聲趕到，當場抓到正準備逃離的陳男，立刻報警。孰料，陳男事後竟辯稱，以為隔壁是他老婆，為了測試浴室安全性才拿起手機拍攝，但遭到老婆打臉駁斥，檢方27日將陳男依法起訴。

檢方調查，陳男8月10日與妻子到台中谷關露營，然而他卻趁著林女在浴室洗澡時，跑到隔壁間，接著拿出手機透過浴室隔間頂端縫隙，由上往下偷拍林女洗澡。

恰巧當時林女正要洗頭，但沒想到一抬頭就發現有支手機對著她拍攝，嚇得尖叫並大聲呼救。林女丈夫及其友人聽到呼救後，立刻衝進浴室，正巧看見陳男從隔壁浴室走出來，於是當場將陳男攔下，並且在陳男手機內發現有林女洗澡的影片，氣得立刻報警。

警方到場後將陳男帶回偵辦，而在警詢時，陳男坦承犯案，但辯稱，「以為隔壁間是我老婆，才拿手機拍攝，我是為了要測試露營區浴室安全」，但卻被陳妻卻證稱，「當時他有問她要不要去洗澡，而我因為露營東西還沒收拾完，因此叫他先過去」徹底打臉陳。台中地檢署27日偵結，將陳男依妨害秘密罪嫌起訴。

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