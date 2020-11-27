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牛津「新冠疫苗」效用引發疑慮　另再進行全球試驗評估

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▲▼牛津大學與生產商阿斯特捷利康製藥合作生產的新冠疫苗。（圖／路透）

▲牛津大學與生產商阿斯特捷利康製藥合作生產的新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社倫敦26日綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）執行長索利歐說，阿斯特捷利康可能會另外進行一項全球試驗，以評估其2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗的功效。

在阿斯特捷利康疫苗的研究中，先施打一次半劑再施打一次全劑，防護力可達90%左右，比2劑全劑的防護力62%來得高，合併結果顯示疫苗平均效力為70%。索利歐（Pascal Soriot）接受彭博社訪問表示，新試驗是要針對劑量較低反而效力更高進行評估。

索利歐說：「既然我們已經找到看來更好的功效，我們必須對此驗證，因此我們需要另行研究。」

他指出，這將是另一項「國際研究，但進行速度可能會更快，因為我們知道功效很好，因此我們需要的患者數較少」。

阿斯特捷利康疫苗的防護力正面臨質疑，部分專家認為，這可能會阻礙其迅速獲得美國和歐洲聯盟監管部門批准的機會。

索利歐表示，預計新一輪試驗不會延誤英國和歐盟監管部門的批准，要獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的批准則可能需要更長時間，因為FDA不太可能在疫苗於其他地方進行研究下加以批准，尤其是研究結果遭質疑時。不過，他仍預期部分國家會在年底前予以授權。

索利歐說：「我們的疑問是，疫苗要在美國獲得批准，是需要美國試驗數據，或是憑國際數據就可以？這事從來沒弄清楚過，但根據這些結果，我們更可能還是需要取得美國數據。」

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，以及美國生技公司莫德納（Moderna）研發的疫苗，後期試驗結果皆顯示防護力超過9成。

 
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