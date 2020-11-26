鐵道迷福音！不用怕搭不到「藍皮普快」　交通部保留自由搭乘

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵南迴電氣化12月23日全線通車，交通部台鐵局宣布，藍皮普快列車將改造為解憂號觀光列車，由雄獅拿下經營權，等於未來民眾不能想搭藍皮就出發，因此引發鐵道迷不捨，同時也在網上連署，希望搶救藍皮普快。對此，交通部長林佳龍今日承諾，將與雄獅協調保留自由搭乘的方案。

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▲台鐵局進入停駛計時的「藍皮列車」，最近超夯，屏東枋寮站排隊搭乘人潮排到站外 。（圖／董阿成提供，以下同）

▲▼藍皮普快搭車人潮。

立法院交通委員會今日邀請林佳龍列席報告。立委邱顯智指出，藍皮解憂列車將改造為觀光列車，旅客不能想搭就搭，有民眾在網路發起連署，希望保留自由搭乘的方案，否則藍皮解憂列車恐成藍皮憂鬱列車。

林佳龍承諾，將會與觀光列車得標商雄獅商討，保留自由搭乘的方案，他也說，有時候一個人搭車旅遊，會比一群人一起出遊更有樂趣。他說，有人不喜歡套裝行程，而是喜歡自己搭車出遊，有人有需求就必須保留，應該可以保留部分班次給自由行旅客搭乘。

藍皮普快利用柴電車牽引，由於列車車廂外觀為藍色得名，有「叮噹號」或「印度仔」稱號，因設備老舊，車廂內沒有冷氣設備，但有吊扇，想吹風的乘客必須啟動電扇或打開窗戶，行經隧道更會聞到一股柴油味。

▲▼乘客欣賞車外景致。

有時還需自己開門上下車，加上廁所經年累月的使用留頭淡淡的異味，令人興起一股懷舊氣味，加上行駛速度慢，從枋寮起經台灣海峽，可欣賞到海天一線的景致，經過中央山脈再到太平洋的風景，變化多端，令人心矌神怡，被遊客稱為「解憂列車」。目前全台僅每天一列車改號次來回枋寮、台東間。

▲▼藍皮列車。

隨著南迴鐵路電氣化讓台最末端枋寮到台東知本站間完成，並於12月23日啟用，藍波特快列車屆時就會停駛，雖台鐵局表示計畫要打造轉型為觀光專列。

隨著停駛倒數計時，最近假日都吸引大批鐵道迷搭乘，「班班客滿」，甚至排到站外，盛況空前，鐵道迷笑稱先撇下《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，先體驗搭乘「解憂列車」，充滿懷舊情懷。