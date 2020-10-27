巴基斯坦爆炸案增至8死136傷　倖存者曝：同學滿身血呼救

▲ 巴基斯坦一所宗教學校爆炸。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴基斯坦北部城市白沙瓦（Peshawar）27日上午一所宗教學校發生爆炸，現場血跡斑斑，滿地都是玻璃碎片，正值上課期間，造成嚴重的死傷。當局表示，最新死傷結果顯示，爆炸案共有8人當場死亡，另有136人遭到炸傷。

綜合外媒報導，員警瓦加爾·阿齊姆（Waqar Azim）表示，爆炸發生地位於伊斯蘭教學院（Jamia Zuberia madressah）大禮堂，當時有一位講師正在教授可蘭經相關內容，結果有人在禮堂內留下一個袋子，過幾分鐘後就發生了爆炸，初步調查結果顯示，犯嫌應該是使用簡易爆炸裝置（IED，俗稱土製炸彈）犯案，至少使用了5公斤以上的炸藥。

在爆炸中倖存的學生穆罕默德·薩齊布（Mohammad Saqib）、賽義德·烏拉（Saeed Ullah）受訪指出，現場約有500名學生，當時宗教學者拉希穆拉·哈卡尼（Rahimullah Haqqani）正在解釋可蘭經中的經文，突然聽到震耳欲聾的聲音，接下來就看到了友人全身是血，大聲呼救的慘況。

當局表示，死傷者主要被送往瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）醫治，但由於人數過多，部分傷者則被分別送往其他鄰近醫院治療，包含師生在內目前已知有8人死亡，136人受到輕重傷。

巴基斯坦總理伊姆蘭․汗（Imran Khan）譴責了此次的襲擊，並對此表示，已經要求有關單位給予受害者最好的醫療保護，「我向我的國家保證，絕對會將犯嫌繩之以法。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）駐巴基斯坦代表艾達·吉爾馬（Aida Girma）也在聲明中強調，教育是世界上所有男童與女童的基本權利，學校不能成為被攻擊的目標。

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