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CPR按15分鐘最新對話曝！病公主舅求情：為肚裡孩子　1張照惹爆她

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記者葉國吏／綜合報導　

日前高雄一名朱姓女子幫OHCA（到院前心肺功能停止）的同事進行CPR，壓了15分鐘把人救活後卻被指責揚言提告，事情經媒體報導後引發討論。朱女26日深夜再度PO出同事舅舅的LINE截圖，舅舅自稱就像是同事的「第二位父親」，對於這行為感到相當抱歉，希望朱女能夠為了同事肚子的小孩原諒她。

▲朱女表示幫同事CPR狂壓15分鐘救回，事後同事反咬有傷口 。（圖／翻攝爆料公社）

朱姓女子接受訪問，她回顧兩個月前，公司一名女同事約下午2點多身體不適、抽搐休克，為了搶救時效公司直接派車協助就醫，在車上兩分鐘後，該同事突然無呼吸心跳，因為她擁有EMT緊急救護技術員執照，因此緊急幫她做CPR，一做就是15分鐘。

她說自己在車上幫她做CPR做得汗流浹背，一般人按2分鐘就累了，由於在車上座椅較為軟，必須使更大力量來幫她做CPR，搶救回來後同事康復經過一個月後，竟質問她肋骨中間怎麼會有瘀青？然後又說正確的CPR是不會有受傷的，一直質疑朱女壓的不對，所以害她心律不整，最後甚至揚言提告，令她非常無奈，更直言說：「超不爽！」

▲▼CPR後續。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲朱女貼出女同事舅舅來訊求情的截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)，下同）

朱女26日深夜在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」再度發文「有關CPR一事，目前終於有新的進展，如圖說明！」，並貼出9張LINE截圖。只見一位自稱是女同事舅舅的男子加她好友，一開始就先感謝朱女救了女同事一命，接著並替女同事的無禮道歉。

▲▼CPR後續。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

接著舅舅動之以情，解釋女同事為何會有如此大的反應「期盼許久的小孩做了試管嬰兒，終於有成功又怕會失去了，小孩(女同事)才會反應那麼大」、「這孩子(女同事)心底難以捉摸，前陣子也跟娘家鬧得不愉快都沒回來」、「都是為了肚子的孩子」等事，甚至還傳來女同事婚宴照片試圖打動朱女。

▲▼CPR後續。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

但朱女認為女同事已經不是小孩，必須替自己的行為負責，加上女同事在公司時就多次挑釁她，甚至還嗆「我有EMT(緊急救護技術員)執照又怎樣？我又不是醫護人員」這句話已經重創朱女的心，「她肚子的孩子跟我沒關係，我不想知道」。

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