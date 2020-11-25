改善塞車！　桃市推動AI智慧號誌控制試辦計畫

▲桃市府推動AI智慧號誌控制試辦計畫。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市交通局積極推動智慧化交通管理措施，與中研院及企業攜手合作，針對大園區中正東路東匝至民生南路等5個路口，實施AI智慧號誌控制試辦計畫，透過AI車輛偵測、時制演算，靈活調整路口交通號誌，平均減少車輛停等紅綠燈時間20%，讓交通更順暢，未來也希望能應用在其他交通熱點，免去民眾塞車之苦。

交通局長劉慶豐25日於市政會議表示，大園區中正東路為連結大園工業區及桃園機場的重要幹道，汽機車混和車流量大，且常有大型車輛通行，也須配合調撥車道，交通情況較為複雜。因此，交通局選定中正東路段，包含：國道2號東匝、橫湳路口、平安路口、民安路口及民生南路口等5處路口，第一個以路段去中心化架構進行AI智慧號誌控制，以更智慧即時的方式解決壅塞問題。

劉局長指出，交通局於路口各方向共布設22套槍機及15套魚眼攝影機，搭配中研院AI偵測演算法YOLOv4系統，能精準辨識7種車輛，且辨識率超過9成以上，交通資料彙整後再透過AI智慧深度學習、演算分析，採邊緣運算方式，能快速產生各路口號誌最佳化的秒數，平均減少車輛停等紅綠燈的時間9.6秒，西向旅行時間減少15.7秒、東向旅行時間減少25.8秒，也可間接達到降低二氧化碳排放量及尖峰時段交管警力需求等效益。

劉局長提到，由於大園區試辦計畫成效良好，交通局也向交通部爭取2020年度「智慧運輸系統發展建設計畫」補助，規劃針對國道2號大竹交流道鄰近高鐵桃園站周邊的2處路口，進行AI智慧號誌控制，未來也希望智慧化交通管理能擴及整體路網。

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