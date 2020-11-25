中風打不倒「墨西哥傳奇」　梁輝騰：我有信心帶著團隊服務全球台商

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為了拓展台灣經貿，許多僑胞積極爭取商機，一位長期於南美洲經商的梁輝騰，1989年開始到墨西哥發展事業，在當地打下根基，去年高票當選世界臺灣商會聯合總會會長，但卻不幸中風，一度萌生退意，最後他選擇回台接受復健治療，也積極拓展新興市場，盼政府可以深入非洲與中南美洲，加強雙邊關係，讓臺商可以無後顧之憂地前往投資。

梁輝騰於2010年擔任墨西哥臺灣商會的會長，2015年又當選中南美洲臺灣商會聯合總會的總會長，在這兩個任期內讓梁輝騰深深體會到商會組織的健全，就逐步向著世總總會長的路邁進。

因此梁輝騰從2017年起，開始飛行於世界各地，曾經有人問過他：「其他人都是當屆才開始跑，你怎麼現在就開始跑？」梁輝騰笑著說：「我就怕選不上啊！」但也因為梁輝騰這份努力的精神，再加上臺商朋友對他的支持，2019年9月26日世總總會長選舉開票結果，梁輝騰以92%的得票數高票當選。

當選後，梁輝騰仍憑藉著服務的熱忱奔走於世界各地，同年梁輝騰為了要參加北美洲的理監事會議而造訪美國時，不幸於11月1日早上中風，因此讓梁輝騰萌生退意，「既然我這麼喜歡臺商會的平臺，又喜歡交朋友，那我不能放棄當總會長的機會」，所以他在11月26日回到臺灣以後積極接受治療與復健。

▼梁輝騰受訪表示，會將世總總會長的工作做到盡善盡美。（圖／僑委會提供）



梁輝騰回想自己從三月初開始的復健「作業」，每天要做的包括走路3至4小時，回家後也會走走跑步機以及其它復健項目，也因為這份積極以及想要服務台商的熱忱，讓梁輝騰可以親自出席交接典禮，接下總會長的職務。

梁輝騰表示，有信心可以為六大洲的台商做最好的服務，加強所有台商的商機互動，邀請還沒參加商會的台商加入世總大家庭，期許能讓世總持續成長茁壯，他也會盡己所能，將世總總會長的工作做到盡善盡美。

此外，總統蔡英文自2016年起積極推動「新南向政策」，許多台商就跟著政府的腳步向東南亞及紐澳佈局，但梁輝騰說，「除了東南亞，也希望政府可以到其他地區，例如非洲、中南美洲等國佈局。」以商機來說，非洲與中南美洲有相當大的進步空間。

梁輝騰以自身經驗說，他在墨西哥經商近30年，墨國的經濟也在持續成長中，許多海外的汽車零配件業者到墨西哥投資，近年又因為中美貿易戰的關係，許多設廠於中國的台商紛紛轉至美墨邊境設廠，以減低關稅成本。因此梁輝騰建議台灣政府可以深入非洲與中南美洲，加強雙邊關係，讓台商可以無後顧之憂地前往投資。

世界台灣商會聯合總會在9月29日舉辦新舊任總會長交接典禮，在僑委會委員長童振源監交下，卸任總會長施至隆將印信交給新任總會長梁輝騰。雖然梁總會長身子不方便，但對他來說「心」卻是健全的，也期待接下來的一年，梁總會長可以將世總帶上新的高峰。

▼梁輝騰接下世總會長，僑委會委員長出席交接典禮。（圖／僑委會提供）

