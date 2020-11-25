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嘉義市社區營造聯合成果展　注重營造及村落文化發展

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▲▼ 2020「幸福好所在－嘉義市社區營造聯合成果展」社區滿滿活力 以文化與尋根凝聚感情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市2020社區營造成果，長藝閣木製彩樓 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由文化部、嘉義市政府指導，文化局、行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處共同主辦社區營造成果展，於嘉義製材所鋸屑室前熱鬧展開，活動結合7個社區營造點、6個地方學推廣團體、1個走讀社區學校、4個青創力團體、30攤以上木頭人市集，以社區劇場、傳統舞蹈、社區創意成果展示、社區DIY、異國料理、木文創手作等內容，行銷嘉義市社區營造及地方知識特色及活力。

嘉義市副市長陳淑慧出席表示，「越在地、越國際」社區的活力就是城市進步的動力，讓我們大家凝聚在一起，把在地的特色與美好，給更多人知道。

文化局表示，社區營造是深耕社區文化與特色的重要工作，社區永續發展才能創造城市美好的生活環境，市民朋友對社區有更多的認同、願意付出、願意限縮自我成就秩序與美好，是城市進步的重要指標。

文化局今年核定獎補助18個社區及團體，投入社區營造及村落文化發展，補助款總金額達新臺幣308萬元。文化局積極推動社區營造，舉辦各式各樣的文化基礎工作，包括社區營造點徵選、地方知識學推廣、青年創意行動方案、青少年走讀社區學習、社區劇場研習、傳統藝術傳習、新住民文化推廣等，希望透過多元的社造形式，不分年齡的引導學習，讓小孩到大人都能參與社區營造工作。

▲▼ 2020「幸福好所在－嘉義市社區營造聯合成果展」社區滿滿活力 以文化與尋根凝聚感情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市2020社區營造成果_什家將 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在今日活動現場，嘉義古桃城山海鎮什家將本館，展示巨幅攝影作品、家將文物，非常吸睛；嘉義市傳統文化與技藝協會也呈現各類新住民美食，色香味俱全；陳淑慧副市長更在志工的帶領之下，體驗以紙漿作紙；每個參加團隊展現滿滿的活力，呈現一年豐富的成果。

▲▼ 2020「幸福好所在－嘉義市社區營造聯合成果展」社區滿滿活力 以文化與尋根凝聚感情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲副市長體驗做紙漿 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化局說，下階段嘉義市社區營造方向，將朝向盤點歷年社造的豐碩成果，並整合文史、藝文，扶植社區產業。今年度的社區營造成果展結合嘉義製材所定期舉辦的123木頭人市集，也為2021台灣設計展在嘉義市暖身，讓嘉義市社區營造站上文化觀光推展的舞台。
 

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