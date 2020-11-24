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兒長太帥！醜爸崩潰吼「非我親生」　醫親解真相...他秒傻眼

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▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲「親子鑑定也可能出錯」讓李爸又開始起疑心。（圖／pakutaso，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

「兒子太帥，不可能是我親生的」大陸一名李姓男子懷疑平常在學校廣受歡迎長相帥氣的兒子並非自己所生，於是瞞著妻子偷偷帶兒去醫院做親子鑑定，結果證明是親子關係。沒想到李男後來聽到周遭的人說「是親子鑑定出錯」又開始產生疑心，一口氣又做了4次親子鑑定，結果出爐後加上醫生的解釋，李男才終於明白真相。

根據《網易新聞》報導，李男一開始因為自己長得醜，但兒子長得帥，常被周圍的人吐槽「非親生」，他也認為「自己是北方人，四方大臉，怎麼可能生出這麼帥的兒子」。李男後來拿著自己與兒子的頭髮去鑑定，報告寫了「確認親生」4個大字才鬆了一口氣。

▲兒子太帥爸爸懷疑非親生。（圖／翻攝自網易新聞）

▲兒子長太帥，讓李爸懷疑並非自己親生。（圖／翻攝自網易新聞）

周圍的人後來開始講「親子鑑定也可能出錯」，讓李男又開始起疑心。據了解，李男後來一口氣又做了4次親子鑑定，但結果都顯示是親生的，李男也相信老婆人品，絕對不會做出背叛的事情，但心裡始終仍有疑問「自己那麼醜，怎會生出那麼帥的兒子呢？」

醫師向李男表示，小孩的樣貌可能會受「顯性、隱性基因的影響」、「隔代遺傳」影響，以及「生活環境、行為習慣」也會影響小孩的長相，李男才放下心中的大石頭。報導指出，娛樂圈時常有這樣的例子，像是男明星顏值不高，但生出來的孩子顏值卻很高。

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