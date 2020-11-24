兒子太帥「懷疑妻子出軌」！醜爸做4次親子鑑定　結果超崩潰

▲兒子太帥氣，讓父親懷疑不是自己親生的。（示意圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

長相其貌不揚的父親，懷疑在學校廣受女同學歡迎的帥氣兒子，可能並非是自己親生的。經過4次的親子鑑定後，每次都證明兩人是父子關係，但父親依舊悶悶不樂，直到醫生跟父親解釋，父親才放下心中的大石頭。

根據《網易新聞》報導指出，一位李姓男子婚後，與妻子育有一個帥氣萬分的兒子，兒子也在學校廣受女同學歡迎，但兩人相貌差異太大，讓李父飽受流言蜚語。

李父受訪時表示，「自己是北方人，四方大臉，怎麼可能生出這麼帥的兒子」，後來瞞著妻子帶著小孩去做親子鑑定，鑑定結果證明兩人是親子關係，一開始李父還十分放心，後來李父帶子去做親子鑑定的消息傳出後，又開始有好事的人說「一定是親子鑑定出錯」，這樣的傳聞讓李父十分煩心，也因此與老婆發生爭吵。

後來李父狠下心來，又先後找了另外三家鑑定機構，但每一次結果都是確認兩人有親子關係。看著一份份的鑑定報告，李父雖然放下心中的大石，但也非常納悶，為何自己那麼醜，卻能生出這麼帥的兒子？反而讓他更加苦悶起來。

後來醫生對李父解釋，小孩的樣貌可能會受到顯性、隱性基因影響，也可能受到隔代遺傳影響，後續的生活環境、行為習慣也都可能影響到小孩的長相。顏值普通的父母，也有可能生出高顏值的孩子；相對的，顏值高的父母，也可能生出其貌不揚的小孩。父母與孩子顏值差距大，其實在演藝圈的案例中比比皆是。經過醫生解釋，李父才終於鬆下了一口氣。

延伸閱讀

▸ 5旬父再婚 男見喜帖驚新娘竟是女友

▸ 24歲產婦剛生完！老公沉迷手遊「不管男嬰嗆到」 最終母子俱亡

▸ 宮鬥再出招！泰貴妃1443張「露毛照」外洩 攏是皇后的陰謀