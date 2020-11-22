被「大公司35歲裁員」嚇到　陸名校畢業生爭捧鐵飯碗

▲大陸一流名校畢業生爭搶鐵飯碗。（圖／CFP）

文／中央社記者張淑伶上海22日電

陸媒報導，當前經濟形勢變化快速，越來越多中國名校畢業生願意進入相對安穩的體制內工作，擔任公務員或國有企業員工。另一方面，公務體系在招聘用人和薪資上，也越來越彈性。

依照中國教育部歷年來的政策文件，所謂名校大學被概稱為「雙一流」或「985」、「211」學校。這些學校的畢業生理論上就業較為吃香，如今不但有更多人願意當公務員，甚至願意到基層擔任「鄉鎮公務員」。

南方週末近日報導，有海外研究所畢業的中國學生今年決定報考家鄉四川的鄉鎮公務員，8月中旬面試時，發現所有競爭者都來自「雙一流」的大學。

11月上旬，2021年國家公務員考試報名結束，有157.6萬人通過資格審查，報名人數再創新高，較去年增加14萬人，報錄比達61：1。報導說，體制外對名校生的吸引力在降低，經濟形勢變化莫測，是其中很重要的因素。

一名北京大學碩士畢業生考進了一家央企，在他看來，到網路公司工作的最佳時機已經過去。他認為，現在已經很少再有工作3、5年就財富自由的故事，「相反，一些大型企業35歲之後被裁員的傳說，越來越嚇唬到大家」。

▲大陸職場競爭激烈，讓畢業生擔心35歲就被裁員。（圖／CFP）

民營企業最容易感受到景氣的變化，網路公司超時加班「996」的苦況去年一度成為媒體熱議的話題，而公務員相對穩定，部分公務員的薪資也不差，「推力」與「拉力」作用下，改變了相當一部分中國年輕人的就業取向。

深圳市龍華區教育局一名幹部說，該區在2017年才招到第一名北大應屆畢業生當中小學老師。到了2020年，則招到了48名北大畢業生和28名清華畢業生。

深圳中小學教師職務近兩年大規模招聘北大清華學生，招聘時一度打出「有錢有閒有尊嚴」的口號，有的學校稱，碩士生入職可拿到人民幣28萬元年薪（約新台幣120萬元）。

北京大學發布的就業報告顯示，2019年校本部共有2822名畢業生與用人單位簽訂三方協議，其中到黨政機關和事業單位工作的畢業生比例為49.79%，去國有企業的占27.14%。也就是說，超過3/4的北大畢業生進入體制。而到民企就業的人數約為2015年的一半。

在中國，想當公務員，參加國家考試仍是主流，此外也有針對應屆生的「選調」制度；還有些地方提出「人才引進」計劃，只要「現場面試考核」就可錄取，未來職級上升到處級後再進行公務員登記。