　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

被「大公司35歲裁員」嚇到　陸名校畢業生爭捧鐵飯碗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸2019國家公務員考試12月2日拉開序幕。（圖／CFP）

▲大陸一流名校畢業生爭搶鐵飯碗。（圖／CFP）

文／中央社記者張淑伶上海22日電

陸媒報導，當前經濟形勢變化快速，越來越多中國名校畢業生願意進入相對安穩的體制內工作，擔任公務員或國有企業員工。另一方面，公務體系在招聘用人和薪資上，也越來越彈性。

依照中國教育部歷年來的政策文件，所謂名校大學被概稱為「雙一流」或「985」、「211」學校。這些學校的畢業生理論上就業較為吃香，如今不但有更多人願意當公務員，甚至願意到基層擔任「鄉鎮公務員」。

南方週末近日報導，有海外研究所畢業的中國學生今年決定報考家鄉四川的鄉鎮公務員，8月中旬面試時，發現所有競爭者都來自「雙一流」的大學。

11月上旬，2021年國家公務員考試報名結束，有157.6萬人通過資格審查，報名人數再創新高，較去年增加14萬人，報錄比達61：1。報導說，體制外對名校生的吸引力在降低，經濟形勢變化莫測，是其中很重要的因素。

一名北京大學碩士畢業生考進了一家央企，在他看來，到網路公司工作的最佳時機已經過去。他認為，現在已經很少再有工作3、5年就財富自由的故事，「相反，一些大型企業35歲之後被裁員的傳說，越來越嚇唬到大家」。

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲大陸職場競爭激烈，讓畢業生擔心35歲就被裁員。（圖／CFP）

民營企業最容易感受到景氣的變化，網路公司超時加班「996」的苦況去年一度成為媒體熱議的話題，而公務員相對穩定，部分公務員的薪資也不差，「推力」與「拉力」作用下，改變了相當一部分中國年輕人的就業取向。

深圳市龍華區教育局一名幹部說，該區在2017年才招到第一名北大應屆畢業生當中小學老師。到了2020年，則招到了48名北大畢業生和28名清華畢業生。

深圳中小學教師職務近兩年大規模招聘北大清華學生，招聘時一度打出「有錢有閒有尊嚴」的口號，有的學校稱，碩士生入職可拿到人民幣28萬元年薪（約新台幣120萬元）。

北京大學發布的就業報告顯示，2019年校本部共有2822名畢業生與用人單位簽訂三方協議，其中到黨政機關和事業單位工作的畢業生比例為49.79%，去國有企業的占27.14%。也就是說，超過3/4的北大畢業生進入體制。而到民企就業的人數約為2015年的一半。

在中國，想當公務員，參加國家考試仍是主流，此外也有針對應屆生的「選調」制度；還有些地方提出「人才引進」計劃，只要「現場面試考核」就可錄取，未來職級上升到處級後再進行公務員登記。

 
ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婚姻失敗逃家　丈夫2個月後返家…破門驚見「妻兒全死光」

女童遭鄰居性侵4年！哥哥含淚「錄下全程」崩潰抓人

老翁釣到「插著4支箭烏龜」　75億真實身價嚇壞眾人

「智慧公廁」超過15分警報自動響！　網笑：便祕怎麼辦？

陸國企債務違約頻發　官方點名嚴懲「逃廢債」行為

香港2天狂增111例！港府擴大檢測：確診就發1.8萬元津貼

拜登將上台　陸智囊：中國應做好準備「防止中美關係更惡化」

北京「積極考慮」加入CPTPP　專家點出關鍵挑戰

蔡明亮電影播20分鐘就被卡　杭州「台灣電影大師展」爆爭議

陸嚴打「涉黑保護傘」近3年　江西省3700多名官員涉案

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

婚姻失敗逃家　丈夫2個月後返家…破門驚見「妻兒全死光」

女童遭鄰居性侵4年！哥哥含淚「錄下全程」崩潰抓人

老翁釣到「插著4支箭烏龜」　75億真實身價嚇壞眾人

「智慧公廁」超過15分警報自動響！　網笑：便祕怎麼辦？

陸國企債務違約頻發　官方點名嚴懲「逃廢債」行為

香港2天狂增111例！港府擴大檢測：確診就發1.8萬元津貼

拜登將上台　陸智囊：中國應做好準備「防止中美關係更惡化」

北京「積極考慮」加入CPTPP　專家點出關鍵挑戰

蔡明亮電影播20分鐘就被卡　杭州「台灣電影大師展」爆爭議

陸嚴打「涉黑保護傘」近3年　江西省3700多名官員涉案

快訊／宜蘭近海清晨規模3.6極淺層地震　最大震度3級

拜登幕僚：就職典禮可能因疫情縮減規模

美艦貝瑞號通過台海　指揮官稱「確保各國航行自由」

G20峰會公報：確保全球公平取得冠狀病毒疫苗

美國政府宣布　正式退出《開放天空條約》

為搶「小魔女DoReMi」最後一日滿額禮　粉絲擠爆新光三越上演排隊戰

不爽抽煙遭醉客巴頭引混戰　9人不顧踩到狗屎瘋狂互K...警到場全GG

SBL／陳世念重返台啤主因　閻家驊：危機時刻可穩陣腳

高雄男偷吃夜市正妹老闆！正宮心軟1句話道別…慘賠60萬元

家門前廟會狂放炮吵4小時！　阿嬤氣炸「噴水反擊」嗆聲陣頭

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

大陸熱門新聞

翁釣到「插4支箭烏龜」　75億身價嚇壞眾人

婚姻失敗逃家！丈夫破門見妻兒全死光

一餐吃8200喊貴　店家反擊打臉…網酸：沒錢別裝闊

名媛當搬磚妹　傲慢秀存款被罵爆

女童遭鄰居性侵4年！哥哥含淚「錄下全程」崩潰抓人

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

勞斯萊斯被噴漆「❤」表白！車主一看肇事者照片笑了

18歲妹跳河亡　淚留遺書：我沒早戀

婆婆流連街頭、住垃圾屋　一查竟是「千萬炒樓王」

醉男在馬路上睡著　醒來發現「頭黏在地上」

陸男師情殺女大生　出庭拒認罪

杭州「台灣電影大師展」播一半喊卡

送葬隊伍遭貨車逆向衝撞...釀9死4傷「棺材全毀」

陸名校畢業生爭捧鐵飯碗

更多熱門

相關新聞

女友月薪45K！男友嗆：找不到鐵飯碗就分手

女友月薪45K！男友嗆：找不到鐵飯碗就分手

為了共築美好未來，許多人在交往後，都會希望另一半也可以擁有一份穩定的工作。一名25歲的女網友先前就表示，她一直不知道什麼工作適合自己，所以「有什麼工作就去做」，雖然都是約聘為主，平均月薪還是有45K；然而男友卻要求原PO，必須在1年內找到「鐵飯碗」的工作，否則就要分手。

退役再出發！嚴守紀律...備戰5月錄取公職

退役再出發！嚴守紀律...備戰5月錄取公職

年薪破百萬！爸仍要求「考公職」

年薪破百萬！爸仍要求「考公職」

考選部調考試方式　提高口試比重

考選部調考試方式　提高口試比重

過來人推「這類」公職最好考：錄取率超高

過來人推「這類」公職最好考：錄取率超高

關鍵字：

鐵飯碗公務人員公職體制

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

三菱決戰保時捷　國道尬車4連撞

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

星巴克限時「買一送一」又來了

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

翁釣到「插4支箭烏龜」　75億身價嚇壞眾人

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

27歲女放鳥面試官！隔天狂飆髒話大暴走

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

隨時都想要！健身男被女友罵變態

給老公千鈔自助洗車「錢包剩200」

他攔我3次！男抓闖紅燈騎士反被刺殺

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面