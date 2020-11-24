拜登任命布林肯出任國務卿　外交部：有信心深化台美各領域合作

▲資深外交官布林肯（Antony Blinken）可能成為拜登新任國務卿。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

有關美國總統當選人拜登（Joe Biden）任命其外交政策顧問布林肯（Anthony Blinken）為未來國務卿等人事任命及未來台美關係發展事。對此，外交部24日表示，我們與美國民主、共和兩黨人士都保持密切聯繫與互動，「有信心持續與美國深化各領域合作」。

外交部表示，台美關係向來密切友好，這是奠基在雙方享有共同價值，自由、民主、人權是台美的共同語言，「這是台美關係長期以來，受到美國歷任政府與國會跨黨派強勁支持的根本原因」。

外交部指出，我國駐美國代表蕭美琴大使曾於11月中旬致電美國總統當選人拜登外交政策顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken），代表我國政府祝賀美國總統當選人拜登（Joe Biden）及副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris），並表達台灣期盼與美國深化關係的積極意願。

外交部表示，美國總統選舉結果大致底定後，外交部及駐美國代表處持續透過各種適當方式，與拜登團隊保持順暢的溝通聯繫與良好互動。同時，也向現任的川普政府傳達台灣由衷的感謝，目前的台美關係達到史上最佳，例如在11月20日成功舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue），意義重大，台美簽署一份為期五年、得再延長五年的備忘錄（MOU)。

外交部表示，台美雙方就5G與電信安全、供應鏈、基礎建設合作、婦女經濟賦權、投資審查、全球健康安全等議題進行重要討論，成果豐碩，也公布事實清單。

外交部重申，無論在區域或全球事務上，台灣會持續扮演美國緊密、可靠且重要夥伴的角色。我國政府將在過去奠定的堅實深厚基礎上，持續穩健地推展台美更緊密、廣泛與多元的合作與交流。

▼蕭美琴致電拜登外交政策顧問、美前副國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／翻攝自Taiwan in the US臉書）

