偷吃台灣人妻4度摩鐵激戰！洋男稱同性戀...已婚「雙插頭」判賠

▲古姓女子與外籍男子理查（化名）2019年間4度上摩鐵發生關係，事後理查為卸責，還辯稱自己是男同志。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

人妻古姓女子與外籍男子理查（化名）2019年間4度上摩鐵發生性行為，古夫發現後，氣得上法院向偷吃2人提告。法庭上，理查辯稱自己是男同志，生理上只能與男人性交，強調自己與古女曖昧是假象，僅是為了幫助女方能順利離婚，但法官不採信他說詞，審結判偷吃2人須連帶賠償古夫45萬元。可上訴。

判決指出，理查明知古女已為人妻，仍於2019年2月至5月間與她在士林天母一帶的摩鐵發生性行為，前後總計4次，且從雙方對話紀錄可見，2人除了常互訴思念之情、嚮往永遠在一起，古女甚至還會對理查的家人表達嫉妒之意，顯然已非屬一般交友的交往。而古夫則在發現自己遭戴綠帽後，氣得上法院向2人提告。

法庭上，古女辯稱自己是因想跟老公離婚，才故意與理查傳送曖昧簡訊，至於會去摩鐵休息，是因老公多次要她滾出家門，她精神壓力過大，就診後開始服用抗憂鬱藥物，為避免藥性過強才至家中附近商旅休息；理查則稱，他與古女為普通好友，並沒有發生性行為，傳送曖昧訊息僅是為幫助古女離婚，且他本身是同志，生理上只能與男人從事性行為及情感交流，堅決否認偷吃人妻。

士林地院審理時認為，理查若真的要幫助古女離婚，其實可以提供精神支持或法律協助，偽裝婚外情顯然有悖於一般常情及經驗法則，故難以採信他說詞；另外，理查在台有結婚生子，但他卻辯稱無法與異性發生關係，實在無從排除他是雙性戀的可能，審結認定2人侵害古夫配偶權屬實，衡量雙方財力後，判2人須賠45萬元。可上訴。

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