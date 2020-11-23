王浩宇爆「有人花錢動員」：全程免費、提供午餐跟2個景點

▲2020秋鬥大遊行。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020年訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」的秋鬥遊行在22日舉行，國民黨、民眾黨也號召民眾上街頭，活動共吸引5萬人參與。不過，民進黨桃園市議員王浩宇卻爆料，有人花錢動員民眾，不僅全程免費，還提供午餐和兩個景點。

根據王浩宇22日在臉書PO出的報名表，斗大標題寫著「11/22守食安護台灣凱道大遊行」，小標題則寫「北台一日報名表」，報名表上除了說明活動流程，也提醒遵守遊行規定，像是不要攜帶政黨旗幟、背心及其凸顯政黨色彩的物品，盡量穿著黑色衣服。值得注意的是，報名表還註記全程免費，含午餐和兩個景點，集合時間是早上8點，地點在清水街中華路302號，領隊則是一名叫做「俊哥」的人。

消息一出，網友紛紛留言「好窮的國民黨，還有餐廳吃午餐可以吃」、「以前參加過N次秋鬥，從未享受過如此優厚待遇，全部都得自費，現在的秋鬥好有錢、好高級喔」、「國民黨只是把錢藏起來，黨產會查扣的只是九牛一毛」、「守食安的便當感覺應該要很厲害」、「這可以做為黨產會、不夠盡職的依據吧！」、「二景點是中正紀念堂跟總統府嗎？」

▼王浩宇爆料有人花錢動員民眾遊行。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）