拜登將上台　陸智囊：中國應做好準備「防止中美關係更惡化」

▲美國總統當選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）即將入主白宮，中共智囊、中央黨校前副校長鄭必堅近日警告，中國應制定計劃，採取進一步的措施，包含加強軍事能力，以防與美國的關係在拜登上任後進一步惡化。

根據《南華早報》報導，長期擔任中共外交政策顧問的鄭必堅20日於一場會議上發言，他沒有直接點出「美國」，但多次提到「霸權國家」，他表示，現在判斷新一任政府上台之後，兩國之間的緊張局勢是否會緩解還為時過早，「我引用一句中國古話，『聽其言，觀其行』，看看這個霸權國家會怎麼做。」

鄭必堅指出，中國將為未來的兩個走向做長期準備，這種準備包含軍事能力的建設。

鄭必堅還以「卸任政府的政治人物」暗指川普，指該名政治人物將疫情歸咎於中國，是為了推卸責任，而採取支持台灣的政策，則是為了保護「選舉中的利益」。

另一名高級政府顧問，前重慶市長黃奇帆則說，中國應採取積極措施，化被動為主動，以應對拜登上任之後，美國恢復TPP，或提出更全面、更有挑戰性經貿規則的局面。

黃奇帆還呼籲拜登政府結束與中國的「科技戰」，稱這將有助疫情後的全球經濟復甦，「如果美國新一任政府能夠與中國達成妥協，在互利的基礎上恢復技術合作，這將推動新一輪科技革命，把世界經濟的「蛋糕」做大，有利於世界經濟復甦。」