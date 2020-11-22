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蔡明亮電影播20分鐘就被卡　杭州「台灣電影大師展」爆爭議

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▲▼杭州「台灣電影大師」展放映到一半突然喊卡。（圖／翻攝微博導筒directube）

▲杭州「台灣電影大師」展放映到一半突然喊卡。（圖／翻攝微博導筒directube）

文／香港01

浙江杭州周六（21日）舉辦「台灣電影大師展」，惟影展舉行期間疑因遭人舉報而終止。

據報，這場名為「漂洋過海」的台灣影展，播映的是侯孝賢、楊德昌、蔡明亮、王童、李安執導的包括《兒子的大玩偶》、《青少年哪吒》、《喜宴》、《飲食男女》等十幾部名作。而終止放映時，現場正在播映蔡明亮的電影。原定明天播映侯孝賢執導的電影，以及楊德昌執導的電影亦全部取消。

影展遭「腰斬」後，在網絡引起一大片罵聲，「舉報的人坐在幾百個快氣瘋了的觀眾中間心裏不慌嗎，要是被揪出來你能活着回去嗎？」、「你（們）會遭報應的」、「有些人真的天生壞種」、「放心吧，舉報者不會愧疚的，只會竊喜」等等。

▲▼杭州「台灣電影大師」展放映到一半突然喊卡。（圖／翻攝微博導筒directube）

▲參與民眾在微博發文抗議。（圖／翻攝微博）

但因為此前有微博博主宣稱，所有影片均已獲得官方授權，不過電影放映前48小時才以短訊通知放映地點，因此也有人質疑該活動是否未報請當地政府審查批准，若因未報而被人舉報則並無爭議。

有網民稱「這個授權怕不是來自官方，而是來自台灣的『官方』」。還有人表示，「首先這個活動沒有通過正常活動申報、審核流程。感興趣可以隨時查一下杭州近期活動列表，並沒有這個活動的身影。第二，現在疫情防控對群眾聚集有嚴格規範，超過一定人數就必須報備，並確保防控措施。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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