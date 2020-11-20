獨居男中風突倒地「碰」！鄰居嚇壞...警爬窗抬人開道送醫

▲苗栗1名陳姓男子，日前突然中風倒地，龐大撞擊聲嚇得鄰居趕緊報警，救援人員也爬窗進入，成功挽救一命。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名獨居陳姓男子（59歲），日前上午6時在家中吃完早餐後，不明原因突然暈倒，龐大的撞擊聲及呼救聲引起鄰居注意，嚇得立即報警前往處理。警方立即前往現場並通知消防隊到場，發現陳男疑似中風症狀，緊急爬窗進入救援，之後再由警車開道火速送往醫院急救，及時保住寶貴性命。

苗栗分局表示，南苗派出所警員王奕凱、鄧宏德，在執行巡邏勤務時接獲通報，有男子在家中不明原因昏倒，情況危急，員警立即前往該地點，發現1名年約50幾歲男子倒臥在客廳，不時呼喊救命，並告知員警自己疑似中風，身體右半側無知覺。由於現場情況危急，員警當機立斷以爬窗方式進入開門，同時通知消防隊救護人員到場。

苗栗縣消防局表示，救援人員到場後先行初步急救，再由警車開道讓救護車迅速送往市區一間醫院急救，經醫院急救治療後確認陳男因中風需留院觀察，但無生命危險。陳男妹妹經員警通知到醫院見到哥哥無生命危險，讓她頓時卸下心中的大石頭，同時對於警方及消防救護人員積極救人，挽救寶貴性命，表示萬分感謝，否則後果不堪設想。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，員警接獲通報第一時間迅速到場，以同理心積極協助男子迅速就醫，並當機立斷迅速進入屋內開門，讓救護人員得以進入搶救，保住民眾寶貴性命，讓家屬卸下心中的擔憂，對員警及時協助救人之精神，深感肯定及讚賞。

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