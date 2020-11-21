約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

▲原PO約心儀對象出門，打算浪漫大告白。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

兩人處在曖昧階段時，對方的一言一行總能讓人心癢癢，也會特別注意自己的形象，一名男網友表示，日前約了曖昧3個月的女生出去，打算找個燈光美氣氛佳的環境下跟對方告白。當天兩人一起去看夜景，在浪漫氣氛下正打算要告白時，女方卻害羞的告訴他「其實，你一整天褲子拉鍊都沒拉」，他當下瞬間崩潰。

該名男網友在「Zuvio 校園」網路論壇上發文，和心儀對象曖昧3個月，打算找個天時地利人和、燈光美氣氛佳的時刻溫情大告白。當天兩人一起吃中餐，隨後去看了電影，吃完晚餐後他提議去看夜景，挑了一個安靜沒有人的角落，聊著彼此未來的夢想。

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▲正當原PO要告白時，女方一句話讓他瞬間崩潰。（示意圖／unsplash）

正當一切都很美好，氣氛充滿著粉紅泡泡時，他覺得「就是現在了」，但卻被女生打斷。對方用著有點害羞又隱忍的語氣，壓低聲音對他說「其實，你一整天褲子拉鍊都沒拉」。他當下仿佛看見世界末日，想直接找個洞原地鑽進去，崩潰直呼「精心設計一整天的氣氛毀於一旦，請開個窗，我想從87樓跳下去謝謝」。

貼文一出後，許多網友笑翻，「溜一天的鳥，才發現沒關好」、「隔著螢幕都感覺到你的鳥感冒了」、「我預言，這篇會上熱門」、「我雖然很想同理你，但不好意思我還是笑了」、「可見得女生在意那個在意很久了，一定在想你什麼時候才能發現」。也有網友敲碗後續，「所以成功脫魯了嗎？」