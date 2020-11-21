　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼第一印象,自信,會議,討論,交友,兩性。（圖／pixabay）

▲原PO約心儀對象出門，打算浪漫大告白。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

兩人處在曖昧階段時，對方的一言一行總能讓人心癢癢，也會特別注意自己的形象，一名男網友表示，日前約了曖昧3個月的女生出去，打算找個燈光美氣氛佳的環境下跟對方告白。當天兩人一起去看夜景，在浪漫氣氛下正打算要告白時，女方卻害羞的告訴他「其實，你一整天褲子拉鍊都沒拉」，他當下瞬間崩潰。

該名男網友在「Zuvio 校園」網路論壇上發文，和心儀對象曖昧3個月，打算找個天時地利人和、燈光美氣氛佳的時刻溫情大告白。當天兩人一起吃中餐，隨後去看了電影，吃完晚餐後他提議去看夜景，挑了一個安靜沒有人的角落，聊著彼此未來的夢想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲正當原PO要告白時，女方一句話讓他瞬間崩潰。（示意圖／unsplash）

正當一切都很美好，氣氛充滿著粉紅泡泡時，他覺得「就是現在了」，但卻被女生打斷。對方用著有點害羞又隱忍的語氣，壓低聲音對他說「其實，你一整天褲子拉鍊都沒拉」。他當下仿佛看見世界末日，想直接找個洞原地鑽進去，崩潰直呼「精心設計一整天的氣氛毀於一旦，請開個窗，我想從87樓跳下去謝謝」。

貼文一出後，許多網友笑翻，「溜一天的鳥，才發現沒關好」、「隔著螢幕都感覺到你的鳥感冒了」、「我預言，這篇會上熱門」、「我雖然很想同理你，但不好意思我還是笑了」、「可見得女生在意那個在意很久了，一定在想你什麼時候才能發現」。也有網友敲碗後續，「所以成功脫魯了嗎？」

ET快訊
4歲女童遭同學持棍性侵4個月！班導離職　一查結果大逆轉
金馬／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆
金馬／瑤瑤辣爆紅毯「中間切開」　開衩狂露大腿根部！
孟子73代孫女預告金馬戰袍！深V「炸出超兇雪球」
金馬／大鶴紅毯主持「講話含滷蛋」！　網傻眼開酸
金馬／3位高帥歐巴踏上紅毯！　一現身帥到尖叫聲爆棚
騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬「懸賞50萬」淚求協尋
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

「2惱人規則」逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是！網嗆離職

爽當大富婆！「4星座女」2021年將賺翻...數錢「作夢都會笑」

2020根與芽動物嘉年華　二仁溪河堤路盛大舉辦

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！專家：在台開打「兒童非優先對象」

周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

2020中風防治路跑　引領病友一起跑入陽光感受生命美好

1年講沒5句話「女同事喜餅突襲」　原來喜帖寄mail！她傻：啥心態

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

等30秒嫌太久！奧客爆氣要客訴　店員不服嗆：倚老賣老...身分曝光

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

「2惱人規則」逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是！網嗆離職

爽當大富婆！「4星座女」2021年將賺翻...數錢「作夢都會笑」

2020根與芽動物嘉年華　二仁溪河堤路盛大舉辦

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！專家：在台開打「兒童非優先對象」

周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

2020中風防治路跑　引領病友一起跑入陽光感受生命美好

1年講沒5句話「女同事喜餅突襲」　原來喜帖寄mail！她傻：啥心態

房東收租更方便！　內政部推社會住宅包租代管享「333好康獎勵」

清華女大生學餐遭性騷！詛咒學弟「我要讓你死」　案情逆轉慘被肉搜

金馬獎／陳昊森、曾敬驊來了！　《刻你》現身紅毯尖叫聲停不了

金馬・紅毯／范少勳合身西裝大長腿全現形　「逗號瀏海」殺爆少女心

金馬獎／郭書瑤火辣開中洞！　轉身辣翻「下半身渾圓形狀」露出來

金馬・紅毯／郭書瑤左右半球胸線全露　秀美腿被指「很壯」

金馬獎／陳雪甄「深V開到腰」雙球狂搖！　一秒突變…當場翻白眼中邪

西門町驚傳隨機傷人！25歲男「液體潑臉」攻擊　她砸菜籃救男友

YAMAHA CUP／文華「小坦克」擋下多次射門　關鍵原因是不怕球

薩摩耶挑玩具「招待宅配叔叔」　一轉頭人走了...牠呆望門口失神

生活熱門新聞

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

存摺台語怎麼唸？正解曝光：不是「口座」

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

大學班花傳「1句話」約他嗨翻！過來人秒懂

全聯再有買一送一　網讚夢幻組合

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

麥味登上櫃　抽中一張現賺3.3萬

買蛋糕9天後打折　他狂怒逼退貨

他體會婆媳生活　2個月後崩潰

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

豪雨炸宜蘭！東北風接力來「北台三變天」　3縣市防豪大雨

店員狂聊天加過頭　他「魔人舉動」被讚爆

「喜宴二手洋裝800元」賣家喊200！網嗆可憐

更多熱門

相關新聞

喜歡4年的男生要結婚！她深情告白被戰爆

喜歡4年的男生要結婚！她深情告白被戰爆

一名女網友日前在IG限時動態上，發現有女生吐露心聲，表示她有個喜歡4年的男生，但對方最近要步入禮堂，而她忍不住表白心意，感嘆沒能在一起很遺憾。對此，網友撻伐聲浪不斷，但也有人認為，也許只是想做個了結。

出廁所險遭撿屍　隔壁大叔提醒神救援

出廁所險遭撿屍　隔壁大叔提醒神救援

打架到一半黑喵強抱示愛　牠傻眼

打架到一半黑喵強抱示愛　牠傻眼

分手沒預兆？先算你「情感帳戶」透支多少

分手沒預兆？先算你「情感帳戶」透支多少

衝動告白毀一切！「2迷思」害拿好人卡

衝動告白毀一切！「2迷思」害拿好人卡

關鍵字：

約會曖昧對象告白

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

妥瑞症粉絲淚控蔡依林工作人員包圍霸凌

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

「台中米娜」IKEA裸拍…掌鏡廚師也遭逮！2人下場曝

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

「4千年一遇美女」右臉真面目現形

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

網友問台塑、中油加哪間討論熱烈

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面