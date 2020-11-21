雙手養活一家人！花蓮三媽拼布展　阿嬤口述早期艱辛感人熱淚

▲阿嬤們全程用客語口述，配合著一幀幀畫作分享早期農村的艱辛，以及自身的人生故事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「三媽拼布展」，11月20日在花蓮縣政府客家事務處一樓隆重開展。「三媽」是什麼？是由青年、新住民姊妹到阿嬤的「年齡」差異；是多元融合、在同一塊土地上互相依存的不同「族群」；是由廚房、家屋到農田，為了生活翻山越嶺、甚或飄洋過海的「空間」遷徙。開幕式的壓軸，是阿嬤們全程用客語口述，配合著一幀幀畫作分享早期農村的艱辛，以及自身的人生故事，現場民眾紛紛落下感動的淚水。

花蓮縣客家事務處副處長彭子南表示，藝術沒有性別及年齡之分，「三媽的媽」，是用雙手養活一家人的偉大父母親，拼布作品跨越時間與空間，展現長輩堅毅的生命史。花蓮縣議會張懷文議員致詞時特別稱許牛犁社區交流協會20餘年來的努力，無論是對壽豐鄉或其他社區，在文史傳承、樂齡學習、長照等，都著力甚深，她還表示，自己是民政小組召集人，特別關心民生與文化，花蓮縣議會也會盡力支持客家事務處所辦的相關事務與活動。

▲一幅幅高彩度的貼布畫不只是碎布的集合，背後隱藏著每一位創作者的生命回憶。

本次展出作品包括長輩的自畫像、飲食記憶、在地認知等，融匯整個東部的客家文化、社造成果、藝術創作，以及人文歷史的文化轉譯，展現客家文化實力與創意。一幅幅高彩度的貼布畫不只是碎布的集合，背後隱藏著每一位創作者的生命回憶，不論是從媳婦熬成婆的漫長歲月，由新住民跨海來到異鄉的文化交融，還是自西部來到東部的勞動遷徙，長輩們的生命史如此滄桑，卻也如此扣人心弦。

展出地點為花蓮縣客家文化會館第一及第二展覽室，展期自即日起至109年12月27日，歡迎所有鄉親好朋友蒞臨觀展。

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