中學男老師殺網友吃掉！　公園發現腿骨：肉被啃光了

▲德國一名中學男老師在同性戀網站上認識了一名網友，之後2人相約見面，沒想到他竟將這名網友殺害並吃掉。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

德國一名中學男老師在同性戀網站上認識了一名網友，之後2人相約見面，沒想到他竟將這名網友殺害並吃掉，警方在事發2個月後才在公園找到這名網友的遺骸，調查人員還在中學男老師網站搜索記錄中，找到他搜尋有關男性生殖器是否能切除的問題。

根據《每日郵報》報導，一名44歲男子斯特凡·特羅吉施（Stefan Trogisch）在9月5日半夜出門後，就再也沒有回家，他也未曾向室友交代自己要去哪，沒想到警方11月8日在某公園發現了斯特凡的腿骨遺骸，且骨頭上完全沒有肉，懷疑是人為，因此便讓2隻警犬展開追蹤，最後找到了一名中學男老師斯蒂芬（Stefan R）的家。

經調查發現，斯蒂芬的公寓中確實有被害人的血跡反應，他和斯特凡是在一個同性戀交友網站上認識的，2人相約見面後，斯蒂芬竟將斯特凡殺害並吃掉，警方表示，由於被丟棄的骨頭上完全沒有肉，且調查人員還發現，在他殺害斯特凡之前，還曾搜尋過有關男性生殖器是否能切除的問題，因此他們懷疑斯蒂芬是食人族，目前他因涉嫌謀殺正拘留調查當中。

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