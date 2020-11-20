永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川：將上訴捍衛清白

記者羅志華／台北報導

永豐金前董座何壽川，涉嫌違法放貸53億給三寶建設董座李俊傑，又將其中3億，作為投資大陸上海「1788大樓」的股款，北院20日依加重特別背信罪，判何壽川8年6月徒刑，整個犯案過程，也在判決中揭露；何壽川已透過律師表示，將上訴捍衛清白。

據法院判決新聞稿，何壽川早於2006年間，就以個人境外公司「Dynabasic」，投資李俊傑開發的「1788大樓」，李俊傑於2008年6月，想收購美林證券釋出的「1788大樓」股份找何壽川調錢，但後來美林沒賣。

▲北院庭長江俊彥說明永豐金案判決 ，認為何壽川身為掌權者，應負本案最重刑責。（圖／記者羅志華攝）

2010年11月間，李俊傑又來找何壽川調錢買美林的股份，何壽川自己只能出300萬美金，卻把腦筋動到公司的錢上，引薦李俊傑向永豐金租賃、元太公司借款，並向李俊傑商討將借款金額兩成，當作他個人插股的錢，永豐金關係企業，就在不知何壽川已和李俊傑「喬好」的狀況下，貸款6000萬美金給三寶建設。

何壽川另以支付「1788大樓」租金名義，讓永豐餘、元太公司各支出850萬美金，而李俊傑就在何壽川的幫助下，成功收購美林釋出的「1788」股份，並於2012至2016年間，陸續再向永豐金租賃公司調錢，讓何壽川明明只出了800萬美金，卻能以3700萬美金的股份，來分「1788」賣掉後的錢。

法院認為，何壽川身為永豐餘集團實際掌權者，「影響力越大、責任越重」，於本案應承擔最重刑責，依《證交法》特別加重背信罪，判何壽川8年6月徒刑、前永豐餘董座邱秀瑩4年8月、前元太公司董座劉思誠3年5月、永豐餘土地開發部經理張金榜4年6月、永豐餘法務主管詹舜翔4年。

至於前永豐金總經理游國治、何壽川特助陳佳興，則因放貸給三寶建設時，對何壽川的計畫不知情，獲判無罪，但三寶建設董座李俊傑，則因從未到案，目前仍在通緝中，而三寶集團也在本案爆發後，將「1788」大樓賣掉把錢都還給永豐，法院沒查到何壽川等人藏有犯罪所得，本案無沒收任何財產。

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