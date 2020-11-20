家樂福「黑色星期五」11/22搶先暖身！線上線下滿額9折優惠一次看

▲家樂福搶先公佈「黑色星期五」暖身 。（圖／路透）

記者林育綾／台北報導

零售業吹起的「黑色星期五」購物潮在每年感恩節隔天開打！而今年除了好市多黑色購物節即將在11/23開跑之外；家樂福也宣布在11/22日星期天搶先暖身，當日全台量販店、便利購超市、線上購物都有滿額9折活動，而正式活動在11/25日至29日開跑。

由美國吹起的「黑色星期五」是指感恩節後的星期五非正式名稱，被看作是每年零售業聖誕節銷售業績的「晴雨表」，也是各商家最繁忙的日子之一，這股風氣也吹來東方，中文又稱為黑色購物節。

▲家樂福「黑色星期五」暖身。（圖／家樂福提供）

而好市多在11/23起跑的「黑色購物節」優惠尚未透露，家樂福搶先宣告將於22日推出「黑色星期五」暖身，在線上線下都有優惠，當日於全台家樂福量販店單筆消費滿2000元以上、超市單筆消費滿 599元以上，即享9折優惠，以現金折價券發放。而線上購物部分，單筆消費滿1499元以上享9折優惠，結帳金額直接折抵。

▲家樂福與傢飾業者合作開發「綠色再生纖維」系列產品。（圖／家樂福提供）

另外家樂福也表示，繼2020春夏與合作夥伴百辰傢飾有限公司合力開發「綠色再生纖維」系列產品 ，獲得銷售熱烈回響，秋冬再推出「綠色再生纖維」系列產品共2個系列，將循環經濟理念及永續創新的思維融入日常生活，創造經濟與環保雙贏。透過資源的再利用，運用創新科技讓材料與廢棄物回到產業鏈內不斷循環，大幅減少能源的消耗，及廢棄物的產生，接軌國際的新經濟模式。

而好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今年同樣延續去年7天時間，在11月23日至29日限時登場，優惠內容仍保密到家，就連營業時間是否提早也尚未曝光，業者透露，將會於11月22日下午17時在APP上曝光，想搶便宜的民眾可把握時間筆記！

家樂福黑色星期五 11/22(日) 暖身活動：

量販店：單筆消費滿2000元以上享9折優惠(以現金折價券發放)

超市：單筆消費滿 599元以上享9折優惠(以現金折價券發放)

線上購物：單筆消費滿1,499元以上享9折優惠(結帳金額直接折抵)

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