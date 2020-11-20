好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉

▲好市多黑色購物節11/23開跑！優惠保密到家「前一晚曝光」。（圖／翻攝自好市多APP）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」即將開跑！今年同樣延續去年7天時間，在11月23日至29日限時登場，而優惠內容仍保密到家，就連營業時間是否提早也尚未曝光，業者今（20）日透露，將會於22日下午17時在APP上曝光，想搶便宜的民眾可把握時間筆記！

年底最盛大優惠活動之一非好市多的「黑色購物節」莫屬，去年首度打破限時3天活動時間，加碼延長至7天成為「全球最長黑色購物節」，並祭出百項下殺商品搶客。今年同樣也是7天活動檔期，將從11月23日開跑至29日結束，至於各店營業時間、活動折扣內容目前業者仍保密到家。

業者今（20）日透露，「黑色購物節」期間各店的營業、優惠內容，將會在前一晚於APP曝光，也就是從11月22日下午5點在APP發布23日的優惠資訊，讓民眾列清單。

而去年最吸引民眾搶買的就是家電、精品等商品，如首日的70吋大電視、鑽石項鍊、不沾鍋10件鍋具組全在15分鐘內就被搶光，尤其電視直接下殺79折，更在5分鐘就完售。不少會員已下載APP準備搶買一波。

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