「3生肖」2021年出運了！貴人大力相助...將享10年富貴

▲過去不順遂的幾個生肖，明年將迎來好運連連。（示意圖／www.pakutaso.com）

實習記者高琳景／綜合報導

2020年終於來到尾聲，不少人都迫不及待想趕快結束這辛苦又難熬的一年。面對即將迎來的2021年，民俗專家柯柏成表示，風水輪流轉，過去不順遂的幾個生肖，在2021年都會有貴人相助，不管在財運、愛情都能如虎添翼。不過他也強調，成功都是給努力堅持到最後的人。

民俗專家柯柏成接受《三立新聞網》訪問時表示，面對新的2021年，有3生肖將時來運轉，過去的不順遂不但會一掃而空，且有貴人相助、福來財來。這3生肖分別有：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.虎

屬虎的人，這幾年過得特別平淡，尤其在「財運、愛情」上都算是平平，雖然沒到悲慘地步，但在生活、工作和經濟上過得相當緊張，壓力不算小。不過到了2021年，事業上會出現重大轉機，工作上的努力會有出乎意料的收穫，未來幾年只要繼續努力，就會有花不完的錢。

▲2021年生肖屬虎的朋友，事業將從谷底翻身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2.兔

屬兔的人，在過去幾年運勢總是起起伏伏、苦難不斷，常常把壓力跟眼淚往肚子裡吞，但意志力驚人的兔子們都忍下來。現在這些陰霾將一掃而光了，因為2021年是屬兔的財氣年，不但霉運退散，往後10年都會有貴人相助，財運飆升，屬兔的朋友要懂得把握機會和多行善，就能安穩有餘的度日。

▲屬兔的朋友在往後10年都有貴人相助。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.羊

屬羊的人在2020年總有小人擋道，導致財運不順遂。不過到了2021年將揚眉吐氣了，命格將有吉星相助、財運降臨，偏財運也會大為增加，只要把握機會，將有富貴、生活無虞的50年。

▲屬羊的民眾，只要把握機會，將有富貴50年的氣勢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）