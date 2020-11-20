我的婆婆殺了我「犀利婆婆起底」　完整電話錄音曝！殺人於無形

圖、文／鏡週刊

台北市一名張姓（36歲）女子今年8月因不堪婆婆長年言語霸凌，在個人臉書留下一封〈我的婆婆殺了我〉的控訴文後輕生。 本刊獨家取得死者生前48小時與婆婆的居家生活對話錄音，張爸爸聽完錄音檔內容後相當心痛，認為女兒的婆婆「不愧是台大法律系畢業的」，她的言詞實在有夠「犀利」。他聽完錄音才第一次領悟到「言語殺人的恐怖」，真的是用言語「殺人於無形」「殺人不留痕跡」，也見識到女兒婆婆「厲害的地方」。

▲夫妻倆喜獲麟兒拍下的甜蜜畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

張爸爸說，據他側面了解，這段錄音主要是8月5日，女兒不知為了何事與婆家發生爭吵，隔天女兒很有誠意地要跟婆婆道歉，結果整個錄音內容都是婆婆質疑女兒沒有誠意道歉。他不滿地說，現在我女兒死了，用「死」來跟婆婆道歉，「夠誠意了吧？」

婆婆說話尖酸苛刻 大言不慚稱「沒霸凌」

「婆婆言語真的很尖酸苛刻」，張爸爸同情女兒向婆婆道歉，結果卻得到這樣的回應，「女兒的內心應該在淌血吧」；尤其婆婆在事件發生後接受媒體採訪，竟然義正言辭的說「她現在百口莫辯，她對我女兒很好，也沒有婆媳、言語霸凌等問題」。

張爸爸難過地說，婆婆接受媒體採訪時，竟說「那是女兒個人問題」，到她死了，還再給她二次言語霸凌，婆婆還不知道自己有什麼罪孽、業障，真搞不懂「這是一個什麼樣的婆婆」，真的是「太偉大了」。

更讓張爸爸痛恨的是，婆婆事後還跟左右鄰居說，那是因為我女兒「有病」，自己才會去自殺，跟她一點關係都沒有，「我真的很不能接受」。張爸爸憤恨不平地說，我相信天理循環、因果報應，舉頭三尺還是有神明的。

誆死者作風強勢 聽完錄音原來是「小媳婦」

死者妹妹回想姊姊過世後，第一次遇到她的婆婆，詢問了姊姊在婆家的平常生活。婆婆說，姊姊在家「非常強勢」，家中所有人都必須聽她的，都要順著她的意思，還說她常買衣服給姊姊，連晚餐都是婆婆做的。聽完當下沒有特別懷疑，因為照姊姊以前直率個性，若生活上有什麼不能接受，她會直接把自己想法說出來。

但死者妹妹後來聽完姊姊生前錄音檔後，才驚覺姊姊根本不是她婆婆所說的那樣。她說，錄音檔裡的姊姊「完全是一個小媳婦」，除了一直拚命道歉、婆婆不能接受外，連他們家要吃什麼口味麵包，都需要婆婆做主。

過程中，婆婆還不斷對姊姊說「妳不是很厲害嗎？妳可以決定阿？」，姊姊還低聲下氣說「就只有婆婆能決定」，原來姊姊在家中根本沒什麼地位，只能完全順從她的婆婆。

錄音檔中有一段對話特別讓妹妹感到痛心，婆婆竟對姊姊說，「我就是不想要小孩跟妳一樣」，妹妹說：「我如果是我姊，別人若對我小孩說『不要長大跟你媽一樣』，我一定會非常生氣的，相信這是任何一位媽媽都無法接受的，我的小孩為什麼不能跟我一樣」。

「我想我姊把婆婆的話往心裡去了」，死者妹妹聽完整段錄音內容後，認為姐姐長年活在言語霸凌的家庭裡，經過多年的累積，她才會真的撐不下去、也活不下去了。

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