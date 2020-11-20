「我的婆婆殺了我」死前48小時對話曝　連說20次對不起婆婆繼續酸

圖、文／鏡週刊

台北市一名張姓（36歲）女子今年8月因不堪婆婆長年言語霸凌，在個人臉書留下一封〈我的婆婆殺了我〉的控訴文下，在住處樓梯間上吊輕生，事發後第一時間婆家不但未通知張女娘家，連想看手機遺物還要寫「借據」切結，無情做法引起輿論譁然。

▲死者表弟認為表姊死得不明不白。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊日前獨家取得死者媳婦生前48小時與婆婆的居家生活對話錄音，在這段長約17分鐘的錄音中，發現當時婆媳兩人正在家中廚房洗滌餐具、蔬果，一旁還不時傳來小孩嬉鬧聲。從兩人交談話語中發現，疑似為了前一天的不明糾紛發生口角，婆婆言語中相當「強勢」與「不客氣」，媳婦只能頻頻說「對不起」「我道歉」至少20次，但仍換得婆婆冷言酸語的無情對待。

兩人對話一開始，婆婆先責怪媳婦，認為「她真的很可怕」，還質疑她日前的表現，「讓婆婆看清了她」，對談中死者曾試圖辯解，但婆婆馬上打斷她的回話，頻頻要她「不用再講啦」，更質疑死者「道歉要有誠意」，但婆婆認為「完全什麼都沒有」「你有什麼誠意？」

媳婦回話時說，因為不能控制婆婆要講什麼，所以只能控制自己的態度，有錯的部分她會改正，還道歉連續說了多次的「對不起」，否認有罵「對方的小孩」。此時婆婆聽到死者否認罵人，立刻拉高聲量回嗆「妳沒有罵、妳沒有罵、什麼叫做沒有罵」，質疑媳婦「敢對妳的婆婆這樣，如果我示弱一點，不就給妳吃死死了」。

媳婦說10次對不起仍得不到原諒 連吃什麼麵包都要管

在整段談話過程中，死者至少說了二十次以上的「對不起」「我道歉」，甚至連麵包要吃什麼種類，都要事先請示婆婆，婆婆甚至還嗆她「妳不是很能幹嗎？妳自己很能幹啊」「妳講這樣話，根本就是不服氣，不知道自己錯在哪裡」。

儘管死者一再否認「口出惡言」，但從頭到尾也只能一再道歉說「對不起」，婆婆對她否認口出惡言相當不滿，反駁「妳沒有凶我？那妳要怎樣，要動手才算是凶嗎？」。

雖然從錄音中不得而知兩人究竟是為了什麼吵架，對話過程雖稱不上「很火爆」，但仍可明顯聽出婆婆口氣「相當不客氣」，酸言酸語的火藥味頗重，甚至多次高調回嗆死者，感覺就像「拿根針」一波波刺向媳婦；張女回話口氣則顯得無奈，甚至有點放棄回話辯解的味道，「感覺她真的放棄了」。

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