比輝瑞便宜近7倍！牛津成本價生產疫苗　每劑預估「新台幣84元」

▲牛津大學與生產商阿斯特捷利康製藥合作生產的新冠疫苗。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

國際各大藥廠研製新冠疫苗紛紛傳捷報，除了輝瑞和莫德納公司外，英國牛津大學與阿斯特捷利康製藥公司合作開發的疫苗第二階段實驗也能讓人體產生良好免疫反應。由於牛津與阿斯特捷利康同意以成本價生產首批疫苗，因此未來牛津疫苗每劑售價可能低至2.23英鎊（約新台幣84元），相當於只要輝瑞疫苗不到6分之1的價格。

英國《每日郵報》報導，輝瑞公司公布其研發的疫苗有效性為90％，且很可能在幾周之內獲得FDA批准。輝瑞公司稍早前稱，第一批1億劑疫苗費用為每劑19.5美元（約新台幣556元）。

然而，牛津大學與製造商阿斯特捷利康已經同意先以成本價生產疫苗，意味著藥廠將不會從中獲利，因此牛津疫苗每劑價格可能只要2.23英鎊（約新台幣84元），相比輝瑞疫苗便宜了將近7倍。另外，牛津疫苗用普通冰箱即可保存，相比之下必須保存在攝氏負70度的輝瑞疫苗保存和運送成本將更高。

牛津研發的新冠疫苗目前正在進行第三階段臨床試驗，雖然還無法確定疫苗的有效性，但最新報告指出，該疫苗在第一和第二階段試驗中，在各年齡層人群身上都出現良好的免疫反應，對中高年齡層更是效果顯著。