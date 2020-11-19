全美最快12月施打新冠疫苗！　年底前供應4千萬劑

▲輝瑞新冠疫苗功效雖達95%，但卻需保存在攝氏零下70度的極低溫環境。（圖／路透社）

實習記者湯子暘／編譯

美國衛生及公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）表示，受益於輝瑞與莫德納藥廠的研發，年底前可望生產出4000萬劑疫苗，近幾週就可以通過FDA批准後分發。根據《每日郵報》報導，兩種疫苗都需要兩次注射，中間相隔四周，且往後每個月產量達4000萬劑以上，各州在批准通過後的24小時內就會開始分發。

輝瑞藥廠與德國生物技術公司合作，研發出有95％安全有效的新冠疫苗，本週向FDA申請緊急使用授權。隨後對手藥廠莫德納也宣布，已研發出有效率為94.5％的疫苗，且無需冷鏈技術來運輸，可能會在輝瑞獲得緊急授權後的7至10天內獲得批准。

輝瑞CEO布爾拉（Albert Bourla）在聲明中提到，全球各地不斷增加的確診給予他們迫切壓力，預計於2021年底前生產多達13億劑疫苗。但輝瑞藥廠的疫苗需要在攝氏零下70度環境保存，即便是最先進的醫院也沒有相應冷鏈技術來冷藏疫苗。

▲法國藥廠賽諾菲的疫苗用冰箱即可保存。（圖／路透）



新冠疫苗計劃負責人斯勞伊（Moncef Slaoui）表示，每一位美國人民都能拿到疫苗，政府與公司已準備好分發到全國各地。相關官員指出，莫德納的疫苗相對更好分發，特別是對於偏遠鄉村地區而言。疾病防控中心也將於下週開會，討論分發的順序。

疫苗研發小組在針對3000多名志願者試驗後，發現疫苗具有良好耐受性，且副作用大多為輕度到重度，特別對於高齡患者是佳音，僅有3.7％的志願者在第二次接種後，出現嚴重疲勞感副作用。

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