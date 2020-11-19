「我要去長榮大學附近埋伏」盜帳號亂留言　藏鏡人理由曝光

▲台南市警歸仁分局警方循線查出馬國女大生命案發生後之網路恐嚇性言論，係卓嫌冒名惡整謝姓網友，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學馬國女大生命案發生後，有謝姓網友發布「很好啊馬來西亞女外勞來台灣讀書，我下次一定強暴後殺鼠（死），我等等還要去長榮大學附近埋伏」等恐嚇公眾安全言論，惟謝表示係被人盜用名義，歸仁分局會同刑事局、刑警大隊深入追查，將涉案人25歲卓姓犯嫌查獲，卓嫌稱網路傳言謝姓網友為人不善才惡整對方。

長榮大學教官接獲該校學生通報，於網路上發現有謝姓網友針對馬來西亞女大學生不幸遇害事件發布：「很好啊，馬來西亞女外勞來台灣讀書，我下次一定強暴後殺鼠（死），我等等還要去長榮大學附近埋伏」等恐嚇公眾安全的言論，該段留言也遭網友截取在網路上發酵，因而造成學生恐慌。

台南市警歸仁分局接獲報案後，馬上由刑事局偵查第八大隊、偵查第九大隊、台南市警刑事警察大隊偵七隊、科偵隊及歸仁分局，共同組成專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

案經專案小組調閱相關資料，循線於11月13日查獲25歲卓姓犯罪嫌疑人（桃園人）到案，卓嫌稱係於臉書爆料公社上看過謝姓網友個人資料與影片，因網路傳言「謝姓網友」為人不善，造成卓嫌對謝民的誤會與憤恨，因此利用截取謝民的個人資料與影片於GOOGLE申設謝姓網友帳號，並針對馬來西亞女大學生命案故意在網路YouTube平臺上發布偏激言論，是要讓網友對謝姓網友進行韃伐，進而達到報復惡整的目的，全案調查後依恐嚇危安罪嫌移送台南地檢署偵辦。

專案小組指出，經警方深入釐清案情，查明卓嫌係基於惡整謝姓網友之原因，才會在網路上冒用他的名義發布偏激留言，並無加害他人之意圖，亦無履行留言內容之計畫。

警方呼籲民眾切勿因厭惡他人，而假冒他人身分在網路上任意留言，造成民眾恐慌，也勿以僥倖心理，認為使用他人身分即可擔任「鍵盤俠」，凡走過必留痕跡，網路世界也是有跡可循。另警方也呼籲民眾，個人資料應小心保存，避免有心人士假藉名義申辦網路帳號，造成個人名譽、財產損失，而隨意散布他人個人資料者，也將受到相關法律規範的處罰。

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