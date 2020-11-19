樹根所到之處都我的！富人40年前種樹　今喊告「要佔隔壁土地」

▲新加坡一名男子聲稱，他40年前種下的紅毛丹樹根已延伸到鄰近土地，因此那一整片土地都應該屬於他。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名男子許亞堅（Koh Ah Kin，音譯）入禀高等法院，聲稱他40年前在市中心附近大學路（University Road）的房產旁，種下了一棵紅毛丹樹，如今紅毛丹樹的根已延伸到鄰近的土地，因此那一整片土地都應該屬於他。

據新加坡《海峽時報》報導，受爭議的土地面積約19.5坪，上面沒有任何建築物，但這塊土地歸房地產投資公司逸元宏公司（Yat Yuen Hong Co Ltd，音譯）所有。許亞堅辯稱，他在1979年買下大學路115號的房產，並在40年前種下紅毛丹樹，因此根據《反向擁有權法》，樹根所延伸到的地方都應該歸他所有。

▲受爭議的土地街景。（圖／翻攝自Google地圖）

新加坡法律規定，《反向擁有權法》允許一個人在沒有得到土地所有者許可的情況下，只要佔有某塊土地超過12年，而土地所有者也並未過問土地狀況，就可以主張其所有權，不過這項法律在1994年3月1日已被廢除。這意味著許亞堅必須證明他在1982年3月1日之前就擁有這片鄰近的土地。

為了支持自己的論點，高先生請了一名植物學家提供證據，試圖證明他在1980年種植的紅毛丹樹與在相鄰地塊上生根的是同一棵樹。而逸元宏公司則反告，要求許亞堅拆除他在這片土地周圍修建的圍欄和圍牆。

法官認為，紅毛丹樹看起來全都長在許亞堅的土地上，他無法憑著地底的部分樹根蔓延至鄰近土地就將該地判給許亞堅。法庭最後裁定，逸元宏公司仍是該土地的所有者，並命令高先生拆除地塊周圍的圍欄和圍牆。

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