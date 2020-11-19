30年前殺妻岳父母3人！　他搶老婆、性侵兒媳「被兒子殺死分屍」

▲凌某青30前殺害3人後逃亡，因為性侵兒媳被兒子殺害。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽近來破獲一起案中案。凌某青30年前殺害妻子和岳父岳母後逃亡，他竟然強佔人妻吳某，還性侵了兒媳婦，最後兒子受不了，6年前反將他殺害，分屍掩埋後逃亡。

根據澎湃新聞報導，凌某青1990年6月4日在家中殺害了老婆席某和老婆的父母，之後在警察到場前逃亡。警方一直未放棄追查，2020年10月中旬，發現浙江義烏市一名熊某毛和凌某青長相極其相似。

調查之後發現，凌某青曾經假扮成熊某毛的身分，和熊某毛的妻子吳某、兒子熊某飛和兒媳、孫子共住一段時間，但是2014年吳某、兒媳陸續離開義屋後，凌某青也「消失」了。

▲熊某飛到現場指認。

「是我殺了凌某青！」熊某飛自白，在1990年年末凌某青在街邊當乞丐，到他家來討飯，之後在家幫忙，但很快就露出真面目，把母親吳某霸佔，並帶到義烏打工。

熊某飛20多年後結婚生子，但因為生活條件不好，一家三口只能和母親、凌某青一起生活。熊某飛指出，但是凌某青竟然性侵自己老婆，還動手打小孩，最中家庭破裂，2014年某天晚間趁對方睡著，用槌子殺人後分屍，埋葬在深山中。

由於熊某飛對於棄屍地點記憶已經模糊，警方調動大批人力展開地毯式搜尋，經過70小時連續作戰，11日晚間終於挖出了被編織袋、塑膠袋、層層包裹的屍骸。經過法醫鑑定，就是凌某青，塵封30年舊案終於結案。而熊某飛的案件，已交由當地警方進一步處理。