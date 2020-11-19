　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

願分享新冠疫苗！南韓統一部長熱臉貼北韓屁股　慘遭洗臉：誰理你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓統一部長李仁榮言談中表示，願與北韓共享新冠疫苗與治療藥劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓統一部長李仁榮言談中表示，願與北韓共享新冠疫苗與治療藥劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情恐於冬季再次爆發大流行，全球藥廠只能加快研發、生產疫苗的腳步，而期盼疫情結束後能與北韓（朝鮮）重啟對話的南韓統一部長李仁榮（이인영），昨（18）日下午接受KBS電視台訪問時表示，必要時願與北韓共享新冠疫苗與治療藥劑，幫助北韓重振遭疫情破壞的經濟。

根據《韓聯社》報導，李仁榮強調不管何時、何地，已做好重啟對話的準備，只差北韓點頭呼應，對於是否展開兩韓政府高層會談、亦或派遣特使前往平壤，他表示，「這個問題應交由總統文在寅判斷，眼下應著重如何重啟南北韓間的合作。」

李仁榮表示，為了能讓南北韓關係進入到新的層面，須在具大眾性、公開性、官方性質的領域上持續推動對話與合作，「自從我就任統一部長後，仍未曾和北韓進行檯面下的接觸。」

李仁榮隨後補充，「北韓為了鞏固防疫體系，必須承受在經濟層面上的犧牲，若（雙方）能靠分享疫苗與治療藥物而取得合作，盼能成為北韓擺脫經濟損失的契機。我認為只有在對方窘困之時互相分享，那才是真正的分享。」

▲▼北韓仍維持零確診，即使在母親節(16日)仍堅守防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓仍維持零確診，即使在母親節(16日)仍堅守防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

李仁榮在言談之中似乎暗示，統一部有意促使南韓政府向北韓捐贈新冠疫苗，不過如此好意北韓恐怕不領情！北韓黨務機關報《勞動新聞》今（19）日以「非常防疫事業為黨與國家最重大的優先事項」為題的社論指出，如今世界恐面臨第2第3波疫情襲擊，若冒然開放國境從國外引入非生活必需品，可能造成國內子孫後代死於傳染病毒，強調嚴守國境的重要性。

外界分析該篇社論，指出北韓可能仍存在著拒人於千里之外的態度，堅定拒絕來自南韓、其他國家的援助。今年8月北韓深受颱風、洪災侵襲，北韓最高領導人金正恩就曾在會議下令，拒絕接受來自國外的援助。

先前北韓「國家科學技術委員會」於7月時在網站《未來》（미래）表示，醫學研究院醫學生物學研究所研發的候選疫苗即將投入臨床實驗；然而美國微軟客戶安全與信任部門副總裁柏特（Tom Burt）卻在部落格發文警告，近幾個月來有7間與新冠疫苗研發有關的公司，其網站正遭受來自北韓與俄羅斯駭客的攻擊。

據悉，世界衛生組織（WHO）駐北韓代表薩爾瓦多（Ceniza Salvador）9日接受美媒《自由亞洲電台》（RFA）訪問時表示，北韓截至10月底前共完成1萬2072人的新冠篩檢，結果皆呈現陰性。

►國內零確診！北韓完成新冠肺炎「疫苗研發」...將進行人體臨床實驗

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
沒打方向燈60秒2紅單噴2400　警曝：最多檢舉其實是這項
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普被秋後算賬！檢察官選舉後狠查集團稅務　伊凡卡火大推特開罵

老公自殺...婆家硬逼改嫁自家親戚！寡婦拒絕慘遭「割鼻割舌」

法律戰好累！川普私人律師「猛流黑汗」擦不掉　背後金髮妹狂笑

22歲女參加訂婚宴被惡意灌醉　好友居然先走留她遭新郎和2男性侵

狠母「狂澆熱水」燙女嬰！聽淒厲哭喊1hr直到沒聲音　驚吼：她死了

泰貴妃「熱絡擁抱前同事」大展親切態度　與皇后暗中較勁

他散步見滿地長髮　驚見「土下坐露頭女屍」…臉上挫傷揭生前垂死掙扎！

無法證明能增加存活率！WHO：不建議用瑞德西韋治療新冠住院患者

22歲北海道嫩媽「餓死2歲兒」…過世時僅6公斤　法院一審判9年

美有望20日「緊急授權」輝瑞疫苗！歐盟最快年底核准

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

川普被秋後算賬！檢察官選舉後狠查集團稅務　伊凡卡火大推特開罵

老公自殺...婆家硬逼改嫁自家親戚！寡婦拒絕慘遭「割鼻割舌」

法律戰好累！川普私人律師「猛流黑汗」擦不掉　背後金髮妹狂笑

22歲女參加訂婚宴被惡意灌醉　好友居然先走留她遭新郎和2男性侵

狠母「狂澆熱水」燙女嬰！聽淒厲哭喊1hr直到沒聲音　驚吼：她死了

泰貴妃「熱絡擁抱前同事」大展親切態度　與皇后暗中較勁

他散步見滿地長髮　驚見「土下坐露頭女屍」…臉上挫傷揭生前垂死掙扎！

無法證明能增加存活率！WHO：不建議用瑞德西韋治療新冠住院患者

22歲北海道嫩媽「餓死2歲兒」…過世時僅6公斤　法院一審判9年

美有望20日「緊急授權」輝瑞疫苗！歐盟最快年底核准

嫁3000億豪門1年…奚夢瑤「我嫁的是愛情」　罕見談婆婆

中部大樓預售屋「預計115年底完工」他傻住　專家解釋背後原因

關懷盃／冠軍獅前進台東　蘇智傑率隊友替小球員補充元氣

元大金控人事大風吹！　銀行、證金副董今日定案

細數蘇貞昌政績破除換閣揆謠言　蔡英文：很肯定也很感謝

美國環保署長12月訪台　北京：將作出正當必要反應

味全龍秋訓首場法治教育　雲林地檢「法律教練團」強棒出擊

搶先預約早鳥股東價！上揚建設大砌造鎮　燙金店墅即將公開

「3生肖」2021年出運了！貴人大力相助...將享10年富貴

吃火鍋撞衫！哥們拍下「最慘烈對比」　他泛淚笑：同款不同命

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

即／喬治亞州大選16天後終定局...拜登確定當選！

500漁民上岸染不明皮膚病　整根生殖器、嘴唇病變

喝了3瓶酒壯陽！40歲男「金槍不倒30hrs 」

全球大學就業力排名「台3校上榜」

牛津疫苗捷報　比輝瑞便宜近7倍

美環保署長下月包機訪台　耗資713萬被批浪費公帑

拜登：上任首日就讓美國重返世衛

川普團隊律師　撤回密西根州訴訟

台灣網美胸前空一片　Uncle Roger開車：站起來

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

譚德塞老家內亂　衣軍控他支持叛軍

單親媽交新男友　被21歲兒性侵殺害

巨星誕生：大藝術家川普樹立典範

更多熱門

相關新聞

美年底前可產4000萬劑新冠疫苗

美年底前可產4000萬劑新冠疫苗

美國衛生及公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）表示，受益於輝瑞與莫德納藥廠的研發，年底前可望生產出4000萬劑疫苗，近幾週就可以通過FDA批准後分發。根據《每日郵報》報導，兩種疫苗都需要兩次注射，中間相隔四周，且往後每個月產量達4000萬劑以上，各州在批准通過後的24小時內就會開始分發。

韓航董娘狂歐司機+虐外傭！二審輕判「緩刑3年」

韓航董娘狂歐司機+虐外傭！二審輕判「緩刑3年」

他上工爬梯慘摔亡　新冠發病害斃命

他上工爬梯慘摔亡　新冠發病害斃命

即／東京新冠感染危險升至最高警報

即／東京新冠感染危險升至最高警報

疫情拉警報！南韓單日新增確診「暴增」343例

疫情拉警報！南韓單日新增確診「暴增」343例

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓統一部李仁榮北韓朝鮮新冠疫苗

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面