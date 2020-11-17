疑戀情不被看好！海洋科大情侶「準備分開住」　租屋處燒炭殉情　　

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市淡水區一處社區大樓昨（16日）一名就讀台北海洋科技大學五專部林姓女學生（20歲）與董姓男友（19歲）於租屋處內燒炭身亡。林父因發現女兒沒到校上課也不接電話，報警後並請鎖匠破門而入，才發現女兒與男友已陳屍屋內。對此，林女、董男家屬今（17日）下午2時前往板橋殯儀館後，對死因無疑議，檢方開出死亡證明，發還遺體。

▲海洋科大女學生與男友在淡水租屋處燒炭雙亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，林女與董男16日分別告訴家長，要到承租套房收拾東西，之後將各自將返回家住，但林父發現女兒電話不接，也未到校上課，報警後直衝林女套房，而開門才發現林女與董男已雙雙燒炭，躺在床上明顯死亡，董男甚至僅著內褲，一旁還擺了4個炭盆。

▲林女父親。（圖／記者陳以昇攝）

林女、董男家屬今下午2時許前往板橋殯儀館，經檢警會同法醫相驗遺體，家屬對死因無疑義，檢方開出死亡證明後，將遺體發還家屬。據悉，林女、董男的戀情不被雙方家長看好，而雙方家長於殯儀館前也沒任何互動，兩名死者是否因戀情遭反對才走上絕路，仍有待警方進一步調查、釐清。

▼董男父母。（圖／記者陳以昇攝）

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