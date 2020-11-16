帶隊打過蓋達　米勒代理美國防長僅2個月任期

▲克里斯（Chris Miller）代理美國防部長一職。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

美國國家反恐中心主任米勒（Chris Miller）出身於陸軍特種部隊（United States Army Special Forces），俗稱「綠扁帽」，具有豐富實戰經驗，多次參與阿富汗反恐戰爭。總統川普日前任命米勒成為代理國防部長。

根據《Defense News》報導，米勒出身於綠扁帽部隊隸屬第5特種作戰群（5th Special Forces Group），主要駐地就在中東、波斯灣到東非一帶，以反恐戰爭為作戰任務。2002年在阿富汗坎大哈（Kandahar）任務期間，曾經帶隊突擊一所遭蓋達組織封鎖的醫院，擊殺6名組織人物，成功解救醫院。

在2009年，米勒任職上校，同時轉至文職工作，擔任五角大廈「特殊行動與不對稱作戰參謀室」主任，並於2018年，進入總統川普內閣，成為國家安全委員會反恐顧問，負責管理涉及軍事，情報和外交政策的機構間事務。

據悉，川普日前解僱國防部長艾斯培（Mark Esper），隔天有3名負責情報和安全事務的官員辭職，並任命米勒代理國防部長一職。此外，由於明年1月20日後，拜登（Joe Biden）可能成為新任美國總統，因此米勒的任期僅剩兩個多月。米勒表示，他是看守型職位，所以不會下達重大決策，「美軍指揮系統不會因人事調動而中斷」。

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020