帶隊打過蓋達　米勒代理美國防長僅2個月任期

實習記者蘇頌婷/綜合報導

美國國家反恐中心主任米勒(Chris Miller)出身於陸軍特種部隊(United States Army Special Forces),俗稱「綠扁帽」,具有豐富實戰經驗,多次參與阿富汗反恐戰爭。總統川普日前任命米勒成為代理國防部長。

根據《Defense News》報導,米勒出身於綠扁帽部隊隸屬第5特種作戰群(5th Special Forces Group),主要駐地就在中東、波斯灣到東非一帶,以反恐戰爭為作戰任務。2002年在阿富汗坎大哈(Kandahar)任務期間,曾經帶隊突擊一所遭蓋達組織封鎖的醫院,擊殺6名組織人物,成功解救醫院。

在2009年,米勒任職上校,同時轉至文職工作,擔任五角大廈「特殊行動與不對稱作戰參謀室」主任,並於2018年,進入總統川普內閣,成為國家安全委員會反恐顧問,負責管理涉及軍事,情報和外交政策的機構間事務。

據悉,川普日前解僱國防部長艾斯培(Mark Esper),隔天有3名負責情報和安全事務的官員辭職,並任命米勒代理國防部長一職。此外,由於明年1月20日後,拜登(Joe Biden)可能成為新任美國總統,因此米勒的任期僅剩兩個多月。米勒表示,他是看守型職位,所以不會下達重大決策,「美軍指揮系統不會因人事調動而中斷」。

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..