帶隊打過蓋達　米勒代理美國防長僅2個月任期

▲克里斯（Chris Miller）代理美國防部長一職。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者蘇頌婷／綜合報導
美國國家反恐中心主任米勒（Chris Miller）出身於陸軍特種部隊（United States Army Special Forces），俗稱「綠扁帽」，具有豐富實戰經驗，多次參與阿富汗反恐戰爭。總統川普日前任命米勒成為代理國防部長。
根據《Defense News》報導，米勒出身於綠扁帽部隊隸屬第5特種作戰群（5th Special Forces Group），主要駐地就在中東、波斯灣到東非一帶，以反恐戰爭為作戰任務。2002年在阿富汗坎大哈（Kandahar）任務期間，曾經帶隊突擊一所遭蓋達組織封鎖的醫院，擊殺6名組織人物，成功解救醫院。
在2009年，米勒任職上校，同時轉至文職工作，擔任五角大廈「特殊行動與不對稱作戰參謀室」主任，並於2018年，進入總統川普內閣，成為國家安全委員會反恐顧問，負責管理涉及軍事，情報和外交政策的機構間事務。
據悉，川普日前解僱國防部長艾斯培（Mark Esper），隔天有3名負責情報和安全事務的官員辭職，並任命米勒代理國防部長一職。此外，由於明年1月20日後，拜登（Joe Biden）可能成為新任美國總統，因此米勒的任期僅剩兩個多月。米勒表示，他是看守型職位，所以不會下達重大決策，「美軍指揮系統不會因人事調動而中斷」。
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020