肢體語言露玄機！緊張壓力+不自信　專家曝川普一家「選後狀態」

▲川普一家在敗選後的肢體動作被放大檢視，以分析出他們目前的心理狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

川普在美選中落敗後，一家人就極少在公眾場合亮相，肢體語言專家比對他們在選舉前後的照片，並對其心境和狀態做出了分析。專家認為，川普選後感到壓力、梅蘭妮亞處於緊張狀態，而幼子拜倫（Barron Trump）則一如既往地表現不自信。另外，川普夫婦最近的合照反映了倆人的婚姻狀態。

據《每日星報》和《太陽報》報導，2個月大就參加了脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）節目的拜倫，在與總統同行的訪問中，一直都是公眾關注的焦點，他在鎂光燈下也毫不怯場；不過肢體語言專家兼心理學家杜哈姆（Bruce Durham）注意到，拜倫走在父母身邊時經常眼神直挺挺地望著地上。

▲川普幼子拜倫與父母亮相時經常眼望地上，被認為是不夠自信的象徵。（圖／達志影像／美聯社）

杜哈姆表示，拜倫有著這樣的行為反映了他處在「甜蜜而悲傷」的狀態，「對任何一個年輕人來說，處在那樣的位置肯定很困難，可是川普將所有的專注力都放在了自己的身上，他沒有時間去關注其他人，包括在鏡頭前幫助兒子樹立自信」。

另一邊廂，杜哈姆則認為，先前被前助手紐曼（Omarosa Manigault Newman）爆料，和總統婚姻已進入倒數階段的梅蘭妮亞，可能正準備要邁出人生的新一步。儘管傳聞被梅蘭妮亞否認，但杜哈姆表示，比對這位第一夫人前後期的照片可見，她重新找回了自己。

▲美國第一夫人梅蘭妮亞11日出席退伍軍人節活動時，挽著另一名軍人的手臂。（圖／達志影像／美聯社）

11日的退伍軍人節是川普和梅蘭妮亞在美選後首次露面。照片中，第一夫人被拍到緊握著一名撐著傘的軍人手臂，而川普則站在不遠處。肢體語言專家詹姆斯（Judi James）表示，川普的敗選，加上之前盛傳梅蘭妮亞可能會離開白宮，並與丈夫離婚，因此總統夫婦這一次的亮相被視為一種預言和象徵。

詹姆斯分析，「梅蘭妮亞抓住軍人的手臂，而不是丈夫的，定義了川普的婚姻狀態。雖然梅蘭妮亞站在川普身後擺出一副撲克臉（poker face），但她蜷縮的左手可見她非常緊張。從川普的肢體語言也看得出來他感到十分壓力，當他在敬禮時，他的腳似乎在搖晃，呼吸也看起來很沉重。」

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