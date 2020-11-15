月薪8萬！酒駕殺人犯躲「9年4月徒刑」　逃到屏東民宿打工

▲江椿吉酒駕殺人，躲到屏東民宿打工。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中55歲男子江椿吉曾酒駕開賓士，刻意輾死正在馬路施工的陳姓包商，被判9年4月徒刑定讞，卻在入監前潛逃。江男跑到屏東民宿打工，並幫黑道寄送恐嚇信，月薪高達8萬元，直到近日才被警方逮捕送辦。

據悉，江椿吉2017年12月11日酒駕，開著賓士行經台中東區進德路、富榮街口時，撞上正在施工的陳姓包商及2名工人，當時江男下車查看，確定輾到人後上車，不顧旁人阻止直接加速，將陳男活活輾死，直到南京路口追撞兩車才停下，被警方逮捕。

▲江椿吉躲到屏東民宿除草當園丁。（圖／東森新聞）



警方表示，江男的酒測值達1.15，且車禍釀1死1傷，訊後依酒駕致死等罪判9年4月定讞，但他卻沒有乖乖入監服刑，遭發布通緝。江男也因此逃到屏東某民宿打工，並幫暴力集團遞送恐嚇信兼差，月入8萬元，過得非常滋潤。

警方持續追查，發現暴力集團是以46歲蔡姓男子為首，在南投地區潑糞、毆打、撒冥紙、散布誹謗文宣等方式，逼迫債務人交付財物，且江男在法院訴訟期間就加入其中。

警方9日兵分多路，將蔡男及8名共犯拘提，並查扣債務委託書、本票、存摺、高爾夫球桿、球棒等證物；再到屏東民宿逮捕江姓男子，訊後依組織、恐嚇、毀損、傷害等嫌送往南投地檢署偵辦。

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