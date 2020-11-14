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僅27週院外產出...女嬰包羊膜命危！消防急救援　3年後她暖心道謝

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▲僅27週院外產出...女嬰包羊膜命危！消防急救援　3年後她暖心道謝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲家人帶著小妹妹前往向救護人員道謝。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

一名葉姓婦人三年前懷孕27週時，當下有陣痛感及便意，因此趕忙打電話請求消防人員協助，而救護人員到場後發現，胎兒已經產出，卻當場失去生命跡象，所幸經救護人員緊急搶救後，讓小女嬰得以順利成長，而小女嬰也於三年後前往消防隊表達感謝。

葉女三年前懷孕27週，但因為胎位不正合併子癲前症，導致腹部陣痛而緊急打電話求援，但當救護人員到達現場後，發現胎兒已產出，但還包覆著完整的羊膜，立即請求第二台救護車趕往支援。在評估母親及胎兒狀況後，發現胎兒已無心跳，救護人員立即與線上護理師討論處置方式，決議先將胎兒急救後送醫，到達長庚醫院後，在其搶救下，嬰兒隨即恢復心跳，成功挽救了一條新生命。

▲僅27週院外產出...女嬰包羊膜命危！消防急救援　3年後她暖心道謝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，當妹妹快三歲時，家屬帶著她前往仁武消防隊尋找當初協助送醫的救護人員，想與救護人員分享這份感動與喜悅，而小妹妹也帶著手工吊飾答謝救護人員。此外，小妹妹也與家人到指揮中心，找到當時在線上指導緊急救護的護理師，並與其開心合照。

▲僅27週院外產出...女嬰包羊膜命危！消防急救援　3年後她暖心道謝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，當時參與急救的高級救護技術員陳信宏回憶說，從事消防工作以來，雖不是第一次遇到孕婦急產，但卻是第一次遇到羊膜包覆的早產兒，當下的確有點手足無措，幸好靠著119值勤護理師線上指導、現場冷靜配合的家屬、專業的救護技術員及長庚醫療團隊的通力合作，才能成功讓妹妹來到這個世界，如今聽到妹妹健康長大的消息，讓他非常感動，這份感動將會成為未來每一趟救護的動力。

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