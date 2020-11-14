出門喬事後腳筋被挑斷頭骨爆裂！台三線棉被裹屍　警鎖定1兇煞



▲台三線道上13日被發現一具棉被裹屍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山地區台三線道上，13日被發現一台白色BMW後座藏有棉被裹屍，死者身分經確認為車主彭男，他全身多處外傷、不僅頭骨爆裂，就連腳筋都被挑斷，身上的傷勢更出現疑似多種兇器所致，由於彭男有多項傷害、槍砲、毒品前科，警方也發現彭男與他人有財務糾紛，目前鎖定1男子涉嫌重大，正全力追緝中。

目前警方鎖定一名與彭疑似有金錢糾紛的徐姓男子嫌疑重大。彭男的親友表示，死者12日晚間與徐男在友人家巧遇，當時徐要求彭出去「喬事情」，2人一起坐著彭的白色BMW離開後，13日彭男就被發現裹屍在自己車上，由於白色BMW外觀還有不少擦撞痕跡，警方也不排除發現屍體的台三線道上可能不是第一現場。

▲▼死者生前遭受嚴重毆打，身上多處有不同凶器所致的傷，就連腳筋都被挑斷。





14日上午警方找到4名關係人前來說明，但4人皆否認涉案，並稱與彭男不太熟、不清楚他發生的事，警方目前將全力追緝徐姓嫌疑人，以釐清全案案情。

▲警方鎖定的徐姓嫌疑人目前仍在逃。

少女心噴發！玫瑰粉10人份大同電鍋 甜甜價華麗登場

►13歲少女遭襲胸 外表看不出年紀！色鄰從「7年刑期降至8月」

►富家女愛上抗日青年「60年不夠愛」 她蓋手印相誓：來生再續

►18歲少年車禍昏迷62天 聽到「吃雞排」竟奇蹟甦醒