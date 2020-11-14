員林清潔隊「海派哥」輕生亡　突借百萬...留遺書：對不起爸媽

▲員林清潔隊員輕生。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名39歲任職員林清潔隊的張姓男子，昨(13)日傍晚被妻子發現陳屍在床上，留下一封內容為「對不起爸爸、媽媽，還要老婆照顧2小孩」的遺書，據了解，死者家境不錯，為人海派生性樂觀，常請同事朋友吃喝，但曾有家暴記錄，是否有債務問題才走上絕路，尚待檢警釐清。

案發當時警消人員13日17時48分獲報，員警、張男妻子先行進入臥室之中，床的旁邊擺有炭盆，員警澆熄開窗排煙，39歲張姓男子已無呼吸心跳。

▲警方據報後到場張男已無呼吸心跳。

張男進到員林清潔隊至今5年餘，上班從下午2點到晚上8點左右，負責垃圾車轉運站工作，工作沒超時，月薪接近4萬元，家境小康與妻小同住透天厝，工作時也盡責認真，也從沒有酒駕記錄，平日在隊部與隊員同事相處和睦，出手闊綽也常請同事吃飯，是隊員眼中的好麻吉，12日向清潔隊請假一天，隔天就發生燒炭輕生的憾事，至今同事們都無法接受這個事實。

張男的後事都由其姊姊及姊夫處理，對於死亡原因家人都不願不談，據了解，張男曾多次向家中長輩開口借錢，但都是有借有還，昨天上午再度打電話向長輩調100餘萬元，但後來也作罷！清潔隊員工作收入穩定，家中也不曾有過討債人士上門，張男更犯不著為了這100多萬元走上絕路，是否「欠債」真相，所有的疑雲都有待檢警進一步調查。

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