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老翁中5千萬頭獎　大罵次子「騙子」後自殺！4兒女還為遺產翻臉

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲郭貽燦離家4天後被找到，已經是一具屍體。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

大陸85歲的郭貽燦一直以來有買彩券的習慣，過去最多中過幾千元人民幣的獎項，直到前年11月15日中了1195萬人民幣（約台幣5450萬）大獎，卻在今年7月選擇自殺，4名子女還在為遺產翻臉。

根據搜狐新聞報導，郭貽燦的獎金扣稅後獲得960萬人民幣（約台幣4137萬），原打算分給4名子女每人160萬人民幣（約台幣707萬），不過在經商的次子郭文立得知後，便要求郭貽燦交給他理財，並每月給大家分紅，郭貽燦也被說服把錢轉給郭文立。

郭貽燦的另外3名子女在收到分紅後才知道父親中獎，認為這樣的分配不合理，從此開始陷入紛爭，今年端午節時郭貽燦也與次子起了爭執，更痛罵他是「騙子」，郭妻卻站在兒子那邊，出手教訓郭貽燦。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲郭貽燦買彩券買了20多年。（圖／翻攝自微博）

郭貽燦在7月4日離家出走，從湖北省武漢市開始火車遠行，一路回到老家江西省贛州市，郭文立便把一張有320萬人民幣（約台幣1379萬）的卡交給么弟郭曉斌，告知他找回父親就把錢交給他好好安撫。

郭貽燦離家出走4天後，在一處山坡上被民眾找到，但已經是一具屍體，附近監視器顯示，郭貽燦死前就一直躺在山坡上，共躺了2天1夜，經法醫研判後也排除他殺可能。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲郭貽燦2018年11月15日中頭獎。（圖／翻攝自微博）

郭貽燦的4名子女將他安葬後，又因為巨額遺產陷入爭執，郭文立要求其他手足寫好收據寄給他，他再將父親最初說的160萬人民幣分給大家，但其他人認為要一手交錢、一手交收據。

大哥郭沛東今年9月就帶著收據到郭文立家門口找人，但郭文立卻不開門、不接電話，讓郭沛東怒喊「他就是想侵占全部獎金」。

不過郭文立反駁，他覺得大哥想得到「不屬於他的部分」，才不願意見面，恐怕這筆錢還得靠打官司解決。

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