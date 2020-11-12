包牌35年！他終於中頭獎「獨得9000萬」...爽喊：我贏了

▲男子27歲起開始用同一組號碼簽注。圖為簽注圖示意圖（翻攝自onlinecasinoreports）

圖文／鏡週刊

持之以恆做一件事，要多久才可能得到最想要的結果？住在美國緬因州的男子麥克亞里斯特（Gregory McAllister）應該最了，他自27歲生日當天用了同一組號碼簽樂透彩（TriState Megabucks），鍥而不捨35年，上月底終於獨得頭彩320萬美元（約新台幣9,133萬元）。

麥克亞里斯特領獎時，告訴彩券發行公司，自1985年他27歲生日當天起，他就一直用02、09、16、27和30這5個號碼簽注，終於在上月28日獲得威力球05（Megaball 05）的頭彩。他表示：「雖然有點難以致信，但我終於贏了，感覺很爽。」

現年62歲的麥克亞里斯特，擔任緬因州一家小酒館經理20年，他所選的號碼中，包含了他首次包號簽注的年紀27號。他表示，中獎後不會離職，「我就是喜歡這裡像家人般的關係，但我應該會少排幾天班。」

據了解麥克亞里斯特雖然獲320萬美元的頭彩，但因為他選擇現金一次領取，所以只能獲得254萬美元（約新台幣7250萬元），扣稅後約實拿180萬美元（約新台幣5130萬元），最終的贏家看來還是…政府。



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