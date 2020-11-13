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Line限時活動又來了！13組合作貼圖加好友免費送

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

LINE,聊天,滑手機,通訊軟體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲LINE多款貼圖免費拿。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

Line免費送貼圖的活動又來了！只要加入官方帳號好友就可以免費使用，此次免費貼圖多達13種，其中包括擁有高人氣的掰掰啾啾、香菇妹等創作者合作的活動貼圖也在其中，使用期限分為90天、180天，喜歡這些創作者的朋友不要錯過囉！

生活市集×魚子醬_上班情侶檔　《按我加好友

超可愛的上班情侶互動來囉，就讓盡責的<生活考察團>團員與他的超可愛女友一起陪你Q翻聊天室， 將生活市集「#按我狂省」的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖 ，下載期限至2020年12月10日，使用效期有180天。

▲▼Line貼圖免費送。（圖／翻攝LINE）

▲EXCELSIOR餅乾鞋掰掰啾啾-奧樂雞。（圖／翻攝LINE）

EXCELSIOR餅乾鞋掰掰啾啾-奧樂雞 《按我加好友》

EXCELSIOR餅乾鞋首度與奧樂雞合作，奥樂雞的KOREA初體驗，喜愛時尚的奥樂雞穿上韓國餅乾鞋，一起用韓文日常用語，展現歐吧歐逆的魅力，將EXCELSIOR餅乾鞋的官方帳號加入好友，即可擁有這款貼圖，下載期限至2020/12/10，使用效期有90天。

momo co × 香蕉哥：開心買買篇 《按我加好友》

momoco這次與香蕉哥一起在暖暖冬天登場囉！就讓momoco與香蕉哥陪你吃好買好，快來一起互傳貼圖分享開心吧！只要將momo購物網的官方帳號加入好友，即可擁有這款貼圖，下載期限至2020/12/10，使用效期有180天。

LINE購物×香菇妹&拉比豆免費貼圖登場 《按我加好友》

LINE購物x香菇妹&拉比豆首次登場！這對可愛活潑的最佳拍擋將融入你每天的日常生活，趕快將LINE購物官方帳號加入好友，即可擁有這款貼圖，下載期限至2020/12/09，使用效期有90天。

▲▼Line貼圖免費送。（圖／翻攝LINE）

▲生活市集×企鵝嘰嘰喳喳_大富翁嗨翻天 。（圖／翻攝LINE）

生活市集×企鵝嘰嘰喳喳_大富翁嗨翻天 《按我加好友》

超古錐的兩個企鵝活寶-嘰嘰、喳喳，玩人人有獎的<生活市集全民大富翁>玩瘋啦！一起跟他們在雙11期間嗨翻聊天室吧！ 將生活市集的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖 。下載期限至2020/12/03，使用效期有180天。

LINE購物品牌名店×柴語錄免費貼圖下載 《按我加好友》

LINE購物品牌名店×柴語錄首次登場，快讓廢柴填滿你的日常生活吧！各大知名品牌第一手優惠消息不漏接，每天還會給你最新的品牌風格誌！現在加入LINE購物品牌名店官方帳號為好友，就能獲得這款獨家貼圖！下載期限至2020/12/2，使用效期有180天。

生活市集×栗子狂想_＜生活考察團＞登場《按我加好友》

來自生活市集，神出鬼沒又身懷絕技的「生活考察團」總算現身貼圖上啦！秉持為社會貢獻的精神，他們時時查價、收集用戶真實評價，幽默盡責的他們用心做好一切，只為給你好生活。將生活市集每日報的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖，下載期限至2020/11/26，使用效期有180天。

Anden Hud小海狗歡慶新官網上線 《按我加好友》

台灣內褲領導品牌，歡慶Anden Hud 新官網上線，貼圖可愛登場！新角色小海狗『Anden寶寶』與主角『Anden醬』和調皮的『小Hud魚』，要來萌翻聊天室囉！ 將Anden Hud的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖，下載期限至2020/11/26，使用效期有90天。

▲▼Line貼圖免費送。（圖／翻攝LINE）

▲LINE 官方嚴選×廢貓阿米。（圖／翻攝LINE）

LINE 官方嚴選×廢貓阿米 《按我加好友》

貼圖就差這一組！LINE官方嚴選×廢貓阿米登場！古靈精怪的阿米與溫暖呆萌的棉花糖柴柴，讓你的聊天室話題不斷～將LINE官方嚴選的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖，下載期限至2020/11/18，使用效期有90天。

國立臺灣博物館-超臺博物館精靈 《按我加好友》

2020臺博系統完成，推出吉祥物讓經典館藏活起來！除了你最熟悉的臺博本館銅牛、古生物館狐蝠，還有南門館老樟及鐵道部園區可愛角色。一起將這些最臺的駐館之寶入手傳起來！將國立臺灣博物館的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖，下載期限至2020/11/26，使用效期有180天。

松果購物×星座小熊冬季篇 《按我加好友》

超人氣星座小熊陪伴您度過愉快的冬季！無論發懶或是耍廢，都是為了走更遠的路！發揚宅懶廢精神，快傳遞貼圖給親友吧！將松果購物的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖，下載期限至2020/11/26，使用效期有180天。

LINE酷券免費貼圖 × 有氧小賴 《按我加好友》

LINE酷券×有氧小賴新角色初登場！有氧小賴顛覆你對樹懶的想像，8張閃電般的劇烈晃動，快速擄獲你的眼球！將LINE酷券的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖，下載期限:2020/11/25，使用效期有90天。

▲▼Line貼圖免費送。（圖／翻攝LINE）

▲小三美日 × 兔兔超人&單單熊。（圖／翻攝LINE）

小三美日 × 兔兔超人&單單熊《按我加好友》

充滿正義感的兔兔超人，遇上療癒單單熊，兩個好朋友的耍寶互動，為你的生活增加趣味，讓他們一起成為你小宇宙的超人，帶給你勇氣和快樂，來和朋友們一起互傳貼圖分享快樂吧！將小三美日平價美妝的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖 ♪下載期限:至2020/11/19，使用效期有90天。
 

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