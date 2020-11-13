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陸民航10月運客量5032萬人次　恢復至去年同期的88%

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▲▼ 大型國際機場,試飛,中國國際航空,國航,飛機,客機。（圖／視覺中國）

▲中國國航班機。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸民用航空局航安辦副主任吳世傑13日表示，大陸10月旅客運輸量為5032.3萬人次，已達到去年同期的88.3%，全貨機貨郵運輸量則達到22.9萬噸，同比增長21.8%，維持較快增長。

吳世傑指出，在安全運行方面，10月全行業完成運輸航空飛行93.9萬小時，恢復至去年同期的90.1%，環比增長5.5%；通用航空飛行10.7萬小時，同比增長10.3%，環比持平，未發生運輸航空事故，行業安全生產繼續保持總體平穩態勢。

吳世傑提到，生產運行方面，10月民航運輸生產恢復速度有所放緩，共完成運輸總周轉量86.7億噸公里，恢復至去年同期的77.5%；完成旅客運輸量5032.3萬人次，恢復至去年同期的88.3% ；完成貨郵運輸量62.1萬噸，同比下降6.8%，其中，全貨機貨郵運輸量繼續保持較快增長，共完成22.9萬噸，同比增長21.8%。

吳世傑表示，運行保障方面，10月共保障各類飛行44.1萬班，日均1.4萬班，日均環比增加1.5%，恢復至去年同期的86.6%，其中，國內客運航班共執行40.8萬班，同比增加8.1%。全國航班正常率為91.7%。

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