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台酒麵攤暖心新作「酒燉排骨湯麵」　藥膳酒包+排骨清湯=冬天驅寒聖品

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▲▼台酒新品酒燉排骨泡麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲台酒麵攤暖心力作「酒燉排骨風味湯麵」上市啦！（圖／記者黃克翔攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

近日氣溫突然驟降，除了換上外套抵禦寒風外，不管是熱飲、熱湯許多人也會用「食補」來驅寒，甚至貪杯小酒下肚，讓暖意能夠持續更久。而一直以「溫暖人心」、不斷端出好料裡的台酒麵攤繼三杯雞風味乾麵後，再度推出「酒燉排骨風味湯麵」，這次要用濃郁排骨酒香湯底再度擄獲所有人的胃，在寒冷的天氣裡只要三分鐘就能品嚐美食、將寒意全部驅散。

繼上次「爆量蔥花」三杯雞麵後，這次台酒麵攤為了讓美味時光不中斷，推出最新續作「酒燉排骨風味湯麵」，以中藥燉煮的排骨清湯當做基底，搭配藥膳料理酒提味，當你拖著疲憊身軀、頂著寒冷天氣回到家中時，只要將包裝打開，加入熱水等待三分鐘，一碗帶著清新酒香的排骨湯麵就瞬間端上桌，一口接一口美味無法擋，熱呼呼大口吃暖心又暖胃。

▼冬天就是要進補！這次台酒麵攤要用酒燉排骨湯麵擄獲消費者的胃。

▲▼台酒新品酒燉排骨泡麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▼藥膳料理酒包讓湯頭更加濃郁。

▲▼台酒新品酒燉排骨泡麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

「酒燉排骨」的料理酒包可是大有來頭，小時候冬天只要不小心受寒，媽媽總是會跑去中藥行抓許多藥帖，讓中藥的溫熱能量暖活身體，是所有人冬天的共同回憶。這次料理酒包是以純米酒浸泡當歸所製成的藥膳料理酒，香醇溫補挑戰泡麵之最，許多網友會先嚐原味的排骨清湯，接著再加入藥膳料酒包品嚐獨有的台灣味，兩種吃法一次滿足。

台酒麵攤之所以受歡迎，就是能依靠自身喜好加入簡單配料，打造專屬「麵攤料理」。像是放進一把青江菜、溏心蛋就是營養均衡的湯麵；用湯底涮煮肉片放上去，視覺、味覺都是一大饗宴。有許多人也會分享自己怎樣用台酒麵攤的料理創造更多可能，打造出不遜色餐廳料理的美味，讓每次台酒麵攤一推出新品，就會成為民眾熱議的對象。

除了暖心力作「酒燉排骨風味湯麵」外，熱銷經典款「麻油雞麵」也是每個冬天溫暖大家身心的好夥伴，以正宗紅標米酒搭配香Q細麵、鮮嫩雞肉料理包，與酒燉排骨呈現兩個完全不同風味，卻同樣能溫暖人心、將身體的寒意驅散，讓每一款台酒麵攤料理都是冬季必備聖品。

▼今晚你想吃哪道，搭配簡單配料就能端出專屬自己的「台酒麵攤」料理。

▲▼台酒新品酒燉排骨泡麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

這次「酒燉排骨風味湯麵」一共推出碗裝、袋裝兩個版本，不管是出差、上班帶著碗裝加入熱水就能即刻享用，或是在家打造自己專屬麵攤料理的袋裝，都能依照自己喜好選擇。而現在享受美味也不需要頂著刺骨寒風出門，滑著手機進到台酒購物網就可以輕鬆下單，在家輕鬆享受這個冬天最幸福的溫暖。

手刀購買：https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cpinfosale.aspx?id=12218&catid=8

販售通路：全家、萊爾富便利商店、大潤發及台酒酒直營門市、便利店、酒廠展售/推廣中心均有販售，其餘通路陸續上架中。

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