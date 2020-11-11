iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

▲蘋果官方公布 iPhone 12 全系列螢幕維修價格。（圖／視覺中國CFP）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 全系列搭載 OLED 顯示器，官方今日也公布了全系列螢幕的維修價格，與 iPhone 11 系列相同，Pro Max 的過保維修價高達近萬元，用戶可以防止自己的「奶油手」，以免荷包失血。

據蘋果官方給出的維修價目表顯示，5.4 吋的 iPhone 12 mini 過保維修價為 6,890 元，兩款 6.1 吋的新機則為 8,190 元，而 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 要價 9,890 元。

即將在本周五上市的 iPhone 12 mini 與 iPhone 12 Pro Max 是蘋果自從搭載 Face ID 以來，螢幕尺寸最小和最大的兩款機型，因此 12 mini 明顯在螢幕維修價格上較其他近年 iPhone 機型還低，不過 12 Pro Max 雖有目前蘋果最大的螢幕，但在維修價上與 iPhone XS Max 及 iPhone 11 Pro Max 相同，可以說還算划算。

另外兩款 6.1 吋的 12 與 12 Pro，更換螢幕的維修價格與跟 5.8 吋的 iPhone 11 Pro、iPhone XS 及 2017 年推出的 iPhone X 等機型相同，同為 8,190 元。

從官方資訊可以看出，OLED 和 LCD 顯示器的差別真的不小，比如 6.1 吋的 iPhone 11 與 iPhone XR，皆採用 LCD 螢幕，維修價則落在 6,090 元，與 5.8 和 6.1 吋的 OLED 螢幕就差了 25％。

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