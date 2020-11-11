M1 MacBook撐很久！　電池續航力高達20小時

▲新一代MacBook搭載強大的自家處理器「M1」。（圖／Apple直播）



記者謝仁傑／綜合報導

Apple 推出自家設計「M1」處理器的新款 MacBook 系列，蘋果強調，M1 的 4 個高效核心能提供出色的效能表現，耗電量卻僅是以往十分之一，光這 4 個核心只需非常低的耗電量即可輸出媲美雙核心 MacBook Air 的效能。這些核心以最佳效率執行輕量級的日常工作，用前所未有的方式節省電池續航力。

蘋果表示，M1 包含最先進的 GPU，運用了包括常用 app 與高難度專業工作負載等，有著領先業界的效能與出色的效率表現，GPU 具備最多達 8 個強勁核心，可同時執行近 25,000 個執行緒，不論是順暢地播放多道 4K 影片串流，或是為複雜的 3D 場景進行算圖等極端繁重的工作，都能輕鬆處理，每秒 2.6 兆次浮點運算的處理能力，使它擁有全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理功能。

此外，在低功耗晶片中，M1 配備全球最快速的 CPU 核心、全球最強的每瓦 CPU 效能、全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理 ，以及帶來非凡機器學習效能的 Apple 神經網路引擎，因此可提供最快達 3.5 倍的 CPU 效能、最快達 6 倍的 GPU 效能以及最快達 15 倍的機器學習速度，還有較以往 Mac 長達 2 倍的續航力。

蘋果過往大多數 MacBook 電池壽​​命約在 10～12 小時，但這通常是在最佳效能化下的情況，否則 6～8 個小時就會沒電了。新一代 Mac 借助 Apple Silicon，得益於更加高效的硬體和軟體，大幅提升了電池壽命。新一代 MacBook Air 使用無線網路的續航為 15 小時，觀影續航為 18 小時；13 吋 MacBook Pro 使用無線網路的續航為 17 小時，觀影續航時間為 20 小時。

時間將慢慢證明蘋果自豪的 MacBook 是否真有那麼強大，不過可以確定的是，配備 M1 處理器的新一代 MacBook 系列的電池續航力有很大的改善。

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