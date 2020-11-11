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學姊黃瀞瑩失寵！柯文哲靈堂「溫柔一句話」　美女主播取代地位

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圖、文／鏡週刊

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，他所領導的市府、民眾黨團隊正面臨接班角力與權力核心重整的挑戰，在市府發言體系、輿論空戰上，柯已全權交市府發言人陳智菡負責，市府人士透露，柯對陳在媒體攻防上的判斷極其信任，甚至一改過去酷吏形象，對她展現少見的溫柔。

發言系統陳智菡一把抓，紅極一時的「學姐」黃瀞瑩（圖）近日已低調轉任黃珊珊的幕僚。（翻攝台北市政府資訊局臉書）

▲發言系統陳智菡一把抓，紅極一時的「學姐」黃瀞瑩近日已低調轉任黃珊珊的幕僚。（圖／鏡週刊提供，下同）

一名市府幕僚透露，陳過去一直是「大柯粉」，當初找來主播出身的她進市府，柯私下曾說：「她就負責當我的林錦昌！」目前柯對外發言擬答、臉書貼文基調、媒體社群經營等，幾乎由陳主導，她常靠過去媒體人脈替柯安排專訪，有幾次市府媒體團隊直到播出後才發現「原來老闆有此行程」，陳獲信任可見一斑，連「學姐」黃瀞瑩也乾脆淡出發言系統，轉進黃珊珊辦公室。

陳智菡（左）入北市府後備受柯文哲（右）寵愛，主掌發言、輿論空戰，柯甚至要她扮演他的「林錦昌」。（翻攝陳智菡臉書）

▲陳智菡（左）入北市府後備受柯文哲（右）寵愛，主掌發言、輿論空戰，柯甚至要她扮演他的「林錦昌」。

不只如此，市府人士透露，柯更私下多次說過怕陳智菡太累、折損太快，令不少市府幕僚大感詫異，例如北市建管處涉弊交保員工日前輕生，柯文哲趕抵靈堂弔唁，看見陳智菡也在現場，竟當場呢喃：「請主播來市府卻工作到那麼晚，會不會太可憐？」有市府員工聽聞直呼：「過去常自豪市府團隊不眠不休早起熬夜加班的柯文哲，何時懂得憐香惜玉？」

「跟了柯那麼多年，沒看過他那麼聽話！」過去柯文哲常自比是無情、多疑的雍正皇帝，但對陳智菡的態度，卻讓許多市府員工甚感訝異，一名市府人士形容，過去柯對怎麼與媒體互動、應答，很難聽進他人的意見，但陳給的堵訪建議或回應方式，柯卻常願意接受、甚至完全採用。

市府幕僚說，陳智菡是主戰派，例如大巨蛋相關議題，陳便主張柯與市府團隊應強烈回擊不實指控，必要時也直接點名媒體報導反駁；對於臉書經營，她力主將柯打造成有感情、有溫度的「暖男」，甚至直接使用柯的個人帳號回覆網友留言，不過，此與柯在媒體前的發言風格迥異，不少幕僚並不認同此做法，認為與柯在網路社群的「人設」（人物設定）不符，難引起共鳴。


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