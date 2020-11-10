禁捕大白鯊、象鮫及巨口鯊即日起生效！漁民捕獲未通報最高罰15萬

▲禁捕大白鯊、象鮫及巨口鯊即日起生效。（圖／農委會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

農委會今（10日）公告，即日起，禁止捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊，意外捕獲時應立即放回海中，並於返港時主動通報漁獲資訊。

農委會主委陳吉仲表示，為保護海洋大型珍貴魚種，增進海洋生物多樣性及台灣漁業永續，在今年7月時預告修正「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」，明令將大白鯊、象鮫及巨口鯊列為禁捕魚種。如今預告期滿，正式公告實施，往後若故意捕撈這些珍貴魚種，將依漁業法的規定處以刑責；若漁民在作業過程中不小心混獲，雖然不會處罰，但也必須立即放回海中並通報。過去台灣每年捕獲的大白鯊、象鮫及巨口鯊數量並不多，因此禁捕也不會對我國的沿近海漁業造成衝擊。

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漁業署表示，大白鯊、象鮫及巨口鯊為全世界關注之大型軟骨魚類，該3物種非我國漁船主要經濟漁獲對象，為確保其免於受捕撈威脅，以保存海洋生物多樣性，農委會於109年11月10日公告修正「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」。

漁業署說明，本次修正增列規範漁船（筏）出海作業時，禁止捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊，意外捕獲時，不論存活或已死亡，應立即放回海中，且必須於返港後一日內，填妥「意外捕獲大白鯊、象鮫及巨口鯊通報表」，載明捕獲地點、時間、漁法、全長及標準體長等漁獲及生物學基礎資料，並以傳真方式向漁業署及當地漁業主管單位通報。捕獲未依規定放回者，依漁業法第60條第2項規定處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金；捕獲未依規定通報者，依漁業法第65條第6款規定，核處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

漁業署最後呼籲漁民，自109年11月 10日起禁止捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊，倘捕獲時，不論存活或死亡請務必放回海中並完成通報程序，共同遵循新規範以維護海洋生物多樣性。