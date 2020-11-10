更衣室牆壁「黏髒髒包」　她一看秒尷尬：不敢出去了...網洗版罵爆

▲真的很不衛生。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到關子嶺某間溫泉會館泡湯，怎料在更衣間換裝時，驚見牆上被黏了一片用過的護墊，超胎哥行徑瞬間惹怒她；尷尬的是，外面也排滿等待換衣的人，她深怕被誤會是自己所為。

女網友昨在「台南爆料公社」發文怒道，「真的超級胎哥耶，可以不要這樣嗎？居然把用過的護墊黏在更衣間的牆壁上，害我換好衣服都不敢出去，外面排隊的人會不會以為是我貼的......。」

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只見這片用過的護墊被捲起來，大剌剌黏在牆上，讓人忍不住倒彈，而原po也不禁感嘆，「辛苦了...工作人員。」

對此，網友們紛紛留言罵爆，「超噁的啦！沒水準的人真的超多」、「我也遇過，還整片貼在牆壁上面，超傻眼的」、「找到一定把嘴巴黏起來」、「怎麼會有這種女人啦」、「我去游泳也遇過，黏在淋浴間的架子上，還看過滿血棉條躺在捲筒衛生紙架上」、「在墾丁沖洗間看過用過的衛生棉條，現在想起都快吐了」、「清潔人員真的很辛苦」、「說真的，有時候我都覺得女生比男生還髒。尤其是上公廁，每次打開廁所門，就像開驚喜箱一樣」、「髒髒包之味道飄散中」。

另外，有網友建議，雖然很噁心，但為了避免不必要的誤會，還是會拿衛生紙包起來丟掉。對此，原po無奈表示，更衣室內沒有衛生紙，而且她是脫完衣服才發現的，所以也只好在裡面待一下，確定外面沒人才敢出去。